Indústria do Espírito Santo é a que mais lança produtos no Brasil

As empresas do Espírito Santo não se mostram intimidadas com o cenário de baixo crescimento. São campeãs brasileiras no lançamento de produtos – estratégia para ganhar espaço em mercado.



É uma liderança disparada. Segundo o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, elaborado pela Associação Brasileira de Automação, a quantidade de pedidos de registro de código de barras para novos bens de consumo feitos por empresas capixabas aumentou 116,7% em agosto, em relação a julho. São quase sete vezes mais do que a média nacional, de 18,3%. Ou quatro vezes superior à média de 27,6% no Sudeste - região de melhor desempenho entre todas.

Comparados agosto/2019 com agosto/2018, o índice do Espírito Santo cresceu 62,5%. O Estado que mais se aproxima do nosso é a Bahia, com alta de 50%. No Sudeste, a média caiu (-19%), puxada por resultados ruim em São Paulo (-23,6%) e desastroso no Rio de Janeiro (-44,4%).

Já no acumulado dos últimos 12 meses, terminados em agosto, a indústria capixaba avançou 35,8% no lançamento de produtos – dez vezes mais do que a média brasileira, de apenas 3,5%. No Sudeste, houve avanço de 8,4%.

”A dinâmica capixaba tem superado a do Brasil. Nosso PIB vem crescendo mais, ao longo de muitos anos”, assinala o presidente do Conselho regional de Economia (Corecon-ES), Ricardo Paixão.

CERVEJA EM PANELA DE BARRO

O setor de bebidas lidera o lançamento de produtos no país, de acordo com o Índice GS1 de Atividade Industrial. E nessa área o Espírito Santo dá show de criatividade e know-how. É difícil imaginar cerveja preparada em panela de barro - símbolo da cultura capixaba. Mas existe. Os nossos cervejeiros são capazes de fazê-la, a título de demonstração.

FATO INÉDITO

A primeira produção de cerveja em panela de barro ocorreu sábado último, durante o evento Degusta, na Praça do Papa, Enseada do Suá. Foram cerca de 30 litros. Um sucesso.

MOTIVAÇÃO

Além do malte, a cerveja em panela de barro incluiu tomate e urucum como ingredientes, para lembrar a moqueca capixaba. Foi uma homenagem a Vitória, no dia do seu 468º aniversário. “E para mostrar que a cerveja artesanal não tem limite”, assinala o fabricante, Sandro Rizzato.

PROLIFERAÇÃO

Aliás, é impressionante o crescimento do número de fabricantes de “beer” artesanal no Espírito Santo. Hoje, existem 32 marcas registradas no Ministério da Agricultura, e outras quatro em fase de registro. Há seis anos, eram apenas duas. O mercado calcula que o total pode chegar a 40 até o fim de 2019.

ALIMENTAÇÃO

O setor de produtos alimentícios é vice-campeão no país em lançamento de produtos, neste ano, até agora. No Espírito Santo, uma loja de supermercado de porte médio trabalha com cerca de 35 mil itens, dos quais mais de 80% voltados para o paladar. “E constantemente com muitas novidades locais”, ressalta o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

QUALIDADE

Laticínios, carnes (boi, frango, suíno), embutidos, produtos industriais de origem familiar (geleias, doces etc.) e temperos são produtos capixabas em constante inovação, de acordo com dados da Acaps. “E se destacam pela qualidade”, acentua Hélio Schenider.

MODA

Já o setor do vestuário está em terceiro lugar entre os que mais têm apresentado novidades aos consumidores neste ano, segundo a Associação Brasileira de Automação. No Espírito Santo, “as empresas costumam se antecipar aos lançamentos no país”, diz o presidente da Câmara da Indústria do Vestuário da Findes, Paulo Vieira.

