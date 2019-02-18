Estado tenta reverter restrições aos portos

Todos os produtos de origem animal só podem ser importados ou exportados pelo Brasil em 21 locais. E o Espírito Santo não está incluído. É o que estabelece o Ministério da Agricultura, por meio da Portaria 183, do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), em vigor desde o final de janeiro deste ano. Equivale a um míssil disparado contra as atividades de comércio exterior nos portos capixabas.

O ato discriminatório causa estupefação e indignação no meio empresarial. E prenuncia prejuízo gigantesco. Em 2018, ano fraquíssimo nas importações pelo Estado, o desembarque de produtos de origem animal (gorduras e óleos, leite em pó, soro de leite, margarina, manteiga, queijo, bacalhau, outros peixes, tripas etc) totalizaram R$ 500 milhões. De repente, sem nenhum aviso ao governo do Estado nem a entidades empresariais, Brasília proibiu a entrada e a saída desses produtos por aqui, interrompendo uma rotina de décadas.

Cerca de R$ 700 milhões em importações serão inviabilizados nos portos capixabas em 2019, segundo projeção do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex). Vai gerar quebradeira e muito desemprego.

As exportações de itens de origem animal pelo Estado são muito poucas, mas várias empresas exportadoras serão afetadas, porque comprarão insumos mais caros. O consumidor vai pagar essa conta.

Tentativa de reversão

Está marcada para quarta-feira (20) a reunião entre representantes do Espírito Santo (empresários de comércio exterior, membros da bancada federal e do governo capixaba) com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O Espírito Santo vai tentar se livrar do surpreendente cerceamento aos seus portos.

TRÊS POSSIBILIDADES

O Sindiex visualiza três possibilidades para o desfecho da questão: ou a inclusão do Estado entre os locais definidos pelo governo federal para importação e exportação de itens de origem animal; ou a revogação da portaria que agora impede essas operações (que sempre ocorreram); ou recorrer à Justiça, em último caso.

CRITÉRIOS CONTESTÁVEIS

O governo alega que a escolha dos locais levou em conta a estrutura disponível para recebimento dos produtos (câmaras frigoríficas, entreposto). No entanto, vários produtos tipo animal importados pelo Estado são mercadorias secas (leite em pó, óleos etc), portanto, não necessitam de refrigeração.

ESTRUTURA

Ademais, os três portos secos localizados no Espírito Santo (Terca, Silotec e Tegma) possuem área alfandegada total de 882 mil metros quadrados e apresentam grandes investimentos em estrutura, englobando sistemas, equipamentos e capacitação de pessoal. O Estado está no topo da lista dos portos secos do país.

QUESTIONAMENTO





Não é possível aceitar discriminação ao Estado no comércio exterior. Foi decidida de surpresa, com produtos no mar vindo para cá. Vamos tentar reverter a medida Marcílio Machado, presidente do Sindiex

A quem interessa reduzir a competitividade portuária do Espírito Santo? Ao Brasil certamente não. Trata-se de um Estado historicamente situado entre os cinco maiores em corrente de comércio (importação e exportação) e tem localização estratégica para distribuição de produtos no mercado nacional.

SEM NOÇÃO

Quem assinou a portaria que restringe a atividade portuária no Espírito Santo certamente não tem noção das consequências. Em outros Estados, o impacto econômico de tal medida não seria tão grande. Mas aqui o comércio exterior influencia quase 40% do PIB estadual. É lamentável que Brasília não considere isso.

MISTÉRIO