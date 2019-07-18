Angelo Passos
Angelo Passos
É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Em 200 dias de governo Bolsonaro, não faltaram surpresas

Liberação do saque do FGTS é o governo Bolsonaro repetindo o remédio imediatista, para cenários em decadência, usado por Temer

Publicado em 18/07/2019 às 21h15
Atualizado em 30/09/2019 às 03h13
200 dias de governo Bolsonaro. Crédito: Amarildo
200 dias de governo Bolsonaro. Crédito: Amarildo

A surpresa da economia neste momento não é a liberação do saque de parte do FGTS. É o governo Bolsonaro repetir o remédio imediatista, para cenários em decadência, usado por Temer para animar a atividade econômica.

Com o presidente anterior, o PIB arrastou-se 1,1% ao ano. Acredita-se que nem a isso se chegará em 2019. As projeções caem sem parar há 20 semanas. O mercado financeiro prevê avanço diminuto, em torno de 0,8%.

Espera-se breve voo de galinha com a injeção do FGTS no consumo. Só. É quase nada para o sonho nacional de expansão de 3% em 2019. As chances de chegar a esse patamar foram adiadas. Talvez em 2021. Se tudo der certo.

Mas não há como negar: o Brasil viveu 200 dias de surpresas com Bolsonaro. Boas e más. Este espaço dá para citar poucas coisas esperadas desde muito antes do atual governo e outras que nunca deveriam ter ocorrido nas áreas política e econômica.

A redução dos ministérios (de 29 para 22) é positiva. Pensava-se que o Congresso não iria consentir, dada a inabilidade do presidente no trato com ex-colegas parlamentares. Mas o corte de ministérios é quase somente simbólico. Indispensável é uma reformulação nos parâmetros funcionais do Estado, visando melhorar suas respostas às necessidades da população e facilitar a competitividade.

Um dos fatos mais notáveis nesses 200 dias é o início da aprovação da reforma da Previdência. Falta muito para o desfecho, mas era crucial destravá-la. E aí surgiu uma grande surpresa. A Câmara dos Deputados, useira e vezeira em enterrar iniciativas pró-reforma, resolveu coloca-la no colo e leva-la adiante. Foi artífice da vitória em primeira etapa. E aí os papeis se inverteram. Bolsonaro quase consegue impedir a aprovação. Atacou o projeto com os vírus do privilégio e do corporativismo, buscando amenizar rigores para os militares, dos quais é muito próximo.

Entre ocorrências inusitadas, o que dizer da pretensão de guindar Eduardo Bolsonaro a embaixador nos Estados Unidos? Meritocracia? Que nada! O filho do Capitão não estudou no Instituto Rio Branco, que prepara o corpo diplomático brasileiro. Vê-se tentativa de imitar os passos do príncipe saudita Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, nomeado pelo pai para tal cargo.

Chacota internacional tomou conta do caso. O jornal “El Pais” lembrou do terceiro imperador de Roma, Calígula, que nomeou o seu cavalo preferido, chamado Incitatus (Impetuso), cônsul da Bitínia.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro Reforma da Previdência EUA

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.