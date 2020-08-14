Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasil

Debandada no time de Paulo Guedes contribui para agravar a crise

Equipe do Ministério da Economia perdeu oito nomes importantes. Os motivos seriam a trava nas privatizações e o engavetamento da reforma administrativa

Públicado em 

14 ago 2020 às 05:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Paulo Guedes e Jair Bolsonaro
Paulo Guedes e Jair Bolsonaro: saída de nomes importantes da Economia mexeu com o governo Crédito: Marcos Corrêa/Fotos Públicas
A debandada no Ministério da Economia intranquiliza o mercado. Não é normal. Causa incerteza, fator que trava decisões investimentos. A pasta pilotada por Paulo Guedes é o principal avião da esquadrilha administrativa, e ilustres tripulantes estão saltando da aeronave. O mercado vê isso como indicativo de alteração de roteiro no caminhar da pasta. A repercussão é péssima. Ocorre em meio a tempestade, com o PIB afundando ao nível de quase 6% ao ano.
O time de Paulo Guedes perdeu oito nomes importantes - revoada nunca antes vista. Agosto começou com os pedidos de demissão do secretário especial de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e do secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel. No mês passado, foram três baixas: Mansueto Almeida (que havia se tornado referência no ministério) deixou a Secretaria do Tesouro Nacional; Rubem Novaes largou a presidência do Banco do Brasil; e Caio Megale pediu exoneração do cargo de diretor de programa da pasta.

Veja Também

Guedes anuncia "debandada" e saída de dois secretários da Economia

Guedes avalia solução interna após demissão de secretários

Furar o teto de gastos poderia levar a impeachment de Bolsonaro, diz Guedes

Antes, havia saído o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo (que foi para a presidência do New Development Bank). Também pediram o boné profissionais que integraram a equipe de transição do ministério: Marco Cintra, ex-chefe da Receita Federal, e Joaquim Levy, que ficou na presidência do BNDES até o ano passado.
O que mais tem causado perplexidade dentro e fora do país é a saída em bloco de cinco grandes nomes, em menos de um mês, de julho para agosto. Guedes confessa ter sido pego de surpresa. O que está por trás desse movimento não é nada oculto. O mercado começa a pensar que as estrelas pularam fora por causa do rumo que a gestão econômica está tomando. Em consequência, desconfia-se de que haverá novas baixas.

Veja Também

Bolsonaro defende privatizações e teto de gastos após debandada

Bolsonaro deve desistir de ampliar gastos com obras neste ano

Paulo Guedes se vê diante do Bolsonaro populista

Forçosamente, o Ministério da Economia está em processo de reformulação do seu plantel. Haverá apenas substituição nos cargos ou mudança de estrutura? Por mais capacitados que sejam os que estão chegando, é fundamental corrigir defeitos no funcionamento da pasta, muito visíveis aos olhos de todos.
As privatizações estão emperradas. Temos como exemplo capixaba o caso da Codesa, que começou a ser preparada para transferência à iniciativa privada no governo Temer, mas ainda não saiu do papel. Já a reforma administrativa (essencial para melhorar a eficiência do setor público), teve estudos modificados, por determinação de Bolsonaro, mas está engavetada.

Veja Também

Selic no nível mais baixo da história tem pouco efeito no crédito pessoal

Agenda econômica pós-pandemia exige ações articuladas

Em meio a incertezas, fala-se que o programa liberal de Guedes está virando fumaça. Não que falte consistência às diretrizes. Mas porque o capitão estaria querendo impor uma espécie de nacionalismo desenvolvimentista. Sua visão seria usar recursos do Tesouro para impulsionar a economia. Coisa parecida com época de Médici (a quem citou recentemente demonstrando admiração). O capitão não para de surpreender. No momento, parece dedicado a costurar um plano visando a reeleição.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados