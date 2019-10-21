Angelo Passos
É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Comércio exterior do ES registra o maior valor mensal da história

Exportações de setembro cresceram 123,5%, em relação a agosto , e 84,3% na comparação com setembro de 2018, graças à venda de uma plataforma de petróleo. Estado saltou para 2º lugar no ranking dos exportadores, atrás apenas de São Paulo

Publicado em 21/10/2019 às 05h00
Atualizado em 21/10/2019 às 05h03


