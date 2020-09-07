Cédula de R$ 200 é apenas mais uma polêmica criada pelo governo

O Banco Central (BC) lançou na última semana a nova nota de R$ 200 com a imagem do lobo-guará Crédito: Raphael Ribeiro/BCB

Setembro se abre com uma novidade na carteira dos mais endinheirados. Começou a circular a nota de R$ 200. Pra quê? Por que foi criada? A polêmica é grande e as explicações do governo não têm consistência. "Não valem um tostão", como dizia a minha avó.

Seria implicância com o comércio varejista, para dificultar o troco? Hoje, 21% das cédulas em poder da população são de R$ 100, o que dificulta muito as vendas em pequenos comércios. Imaginemos, agora, com a nota de R$ 200...

Será que o governo caiu em sugestão de espertalhões? O óbvio tornou-se voz corrente: as notas de R$ 200 favorecerão a corrupção. Permitirão esconder maior valor nominal dentro da cueca. Ou em mochilas ou malas. Nada menos que 450 milhões de cédulas de R$ 200 serão impressas até o final deste ano. Somam R$ 90 bilhões. A atitude brasileira destoa dos esforços de vários países, em diferentes continentes, para restringir a circulação de cédulas de elevado valor nominal. As emissões estão diminuindo para dificultar crimes, como lavagem de dinheiro e outros.

No início de 2019, quando Bolsonaro chegava ao Planalto, cogitou-se retirar de circulação as cédulas de R$ 100 para dificultar transações ilícitas em espécie. Agora, ocorre exatamente o contrário. O Banco Central argumenta que o pagamento do auxílio emergencial aumentou a demanda por papel-moeda. Sim, mas esse auxílio só vai durar mais três meses, e o valor será a metade de R$ 600 pagos no início da pandemia. Portanto, a necessidade maior de cédulas já passou.

Tem-se certeza de que a criação de cédula não consta das prioridades do Brasil. O momento de estabilidade monetária não dá motivo para lançamento da nota de R$ 200. É mais um empurrãozinho para piorar as contas públicas. Também deveria ter sido evitado o gasto de R$ 113 milhões a mais do que o previsto no orçamento anual. É o custo para a produção das cédulas de R$ 200 em 2020.

Além do mais, vive-se cenário de crescimento - irreversível, diga-se - de utilização da internet para realizar pagamentos virtuais. A eletronização do dinheiro veio para ficar. Criar nova cédula é retrocesso.