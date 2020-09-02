Internautas usam memes no Twitter para comentar nova cédula de R$ 200

Pelos comentários, muitos brasileiros não aprovaram a cor da cédula e a escolha do animal  que chegou a ser comparado com as hienas do filme da Disney "O Rei Leão".

O lobo-guará foi escolhido em uma pesquisa realizada pela autoridade financeira em 2001 para eleger quais animais da fauna brasileira deveriam ser estampados no dinheiro.

"Eu nunca nem vi um lobo-guará, imagine uma nota de 200 reais", brincou um internauta. "Achei feia a nota de 200 reais, mas na minha carteira vai ficar linda", disse outro. A reportagem de A Gazeta selecionou alguns dos memes mais comentados sobre o assunto, que, às 16h, estava em 1º lugar dos trending topics. Veja abaixo.