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Assunto mais comentado no Brasil

Internautas usam memes no Twitter para comentar nova cédula de R$ 200

Brasileiros usuários da rede social não aprovaram cor da nota e escolha do animal; a sétima cédula da família do real foi lançada em transmissão ao vivo nesta quarta-feira (2)

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 16:11
O Banco Central (BC) lançou nesta quarta-feira (02/09) a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará.
O Banco Central (BC) lançou nesta quarta-feira (02) a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará. Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
A nova cédula de R$ 200 mal foi lançada pelo Banco Central nesta quarta-feira (2) e já está sendo alvo de vários memes e piadas pelos internautas da rede social Twitter. Com a imagem do lobo-guará, a nota foi lançada em transmissão ao vivo, e será a sétima cédula da família do real. A ideia é que sejam produzidas agora 450 milhões de unidades.
Pelos comentários, muitos brasileiros não aprovaram a cor da cédula e a escolha do animal  que chegou a ser comparado com as hienas do filme da Disney "O Rei Leão".
Hienas no filme
Hienas no filme "O Rei Leão" na animação e no live action Crédito: Reprodução | Internet
O lobo-guará foi escolhido em uma pesquisa realizada pela autoridade financeira em 2001 para eleger quais animais da fauna brasileira deveriam ser estampados no dinheiro.

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"Eu nunca nem vi um lobo-guará, imagine uma nota de 200 reais", brincou um internauta. "Achei feia a nota de 200 reais, mas na minha carteira vai ficar linda", disse outro. A reportagem de A Gazeta selecionou alguns dos memes mais comentados sobre o assunto, que, às 16h, estava em 1º lugar dos trending topics. Veja abaixo.

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