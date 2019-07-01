Angelo Passos
Angelo Passos
É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Café conilon do ES terá maior ganho no acordo com Europa

A exportação de café a partir do Espírito Santo soma 2 milhões de sacas neste ano, até maio. Desse total, apenas 6,4% são de café solúvel. Para a Europa quase nada foi vendido

Publicado em 01/07/2019 às 00h19
Atualizado em 01/10/2019 às 21h48


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.