Angelo Passos
Angelo Passos
É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

3,2 mil vagas de emprego no pico das obras ambientais da Vale

Haverá oportunidades para mecânicos, soldadores, caldeireiros, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, pintores, projetistas e engenheiros

Publicado em 16/06/2019 às 23h34
Atualizado em 02/10/2019 às 02h27


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.