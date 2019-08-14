Análise: Caldeirão do Huck é mistura de Lula com Paulo Guedes

14-08-2019 Crédito: Amarildo

Paulo Guedes. Quem prepara candidatura tem que calibrar bem o discurso. Huck também está fazendo isso. E o que sai de dentro do seu caldeirão é um discurso curioso, uma inusitada mistura que leva três colheres de Lula com duas pitadas de

Há, na fala de Huck, ingredientes comuns a líderes de centro-esquerda (marcadamente, a profunda preocupação social manifestada por ele) e outros muito mais característicos de liberais de direita, como a defesa de reformas econômicas e de um Estado mais eficiente. Na retórica do apresentador, convivem traços facilmente associáveis ao governo Bolsonaro (na economia) com outros muito mais identificados aos governos do PT . "O Estado tem que ser mais efetivo e mais afetivo com as questões sociais", resume ele.

Claro que é uma simplificação, mas arriscamos dizer que esse caldo retórico de Huck revela um virtual líder político com pensamento de esquerda no que toca às questões sociais, porém mais alinhado à direita em matérias econômicas. Em síntese, um social-democrata, situado entre o PSDB clássico e aquele PT que governou o país nos primeiros anos do governo Lula, com Palocci na Fazenda e antes do “nós contra eles”.

É isto: embora ainda muito tateante e superficial, o discurso de Huck é uma ponte entre o lulismo e o liberalismo de Guedes.

Na média, porém, há traços preponderantes de um político posicionado do centro para a esquerda.

UM QUÊ DE PAULO GUEDES

Por ser um empresário bem-sucedido, alguns poderiam ser levados a crer que Huck, na versão agente político, encamparia e se faria porta-voz de uma agenda 100% liberal, concentrada em temas como a redução do Estado e do intervencionismo estatal, a desburocratização do país, a simplificação tributária, o levantamento dos entraves para quem deseja empreender. Engana-se quem esperava isso. Huck não fala apenas para empresários e/ou liberais convictos.

Ele até, muito de passagem, chegou a criticar o “Estado elefante” e a defender “reformas” – de forma bem genérica, sem entrar em detalhes. No momento em que tramita no Congresso a “MP da Liberdade Econômica”, novo produto da fábrica de Guedes, Huck até fez menção muito elogiosa ao ministro da Economia de Bolsonaro, lembrando que Guedes foi o primeiro a bater à sua porta para encorajá-lo a se lançar candidato à Presidência. Huck refugou e Guedes foi, com os seus planos econômicos, montar um outro cavalo na corrida (o que acabou se sagrando vencedor).

IGUALDADE > LIBERDADE

Porém, no discurso de Huck, muito mais que “liberdade”, o que desponta é a palavra “igualdade”: de oportunidades, sobretudo. Para ele, não faz sentido algum falar-se em meritocracia no Brasil enquanto o Estado não provier igualdade de oportunidades para todos, a despeito de classe social, ou, nas palavras dele, “enquanto a escola do rico não for igual à do pobre”.

Com formulações como essa, o potencial candidato distancia-se de uma linha “liberal xiita” como aquela mantida por outros megaempresários e agentes do mercado – para citar um exemplo, o dono do grupo Riachuelo, Flávio Rocha, em pré-campanha à Presidência no ano passado pelo PRB, chegou a declarar que a desigualdade social não é um problema. Depois, como Huck, abortaria a candidatura.

Huck pensa o contrário. A linha mestra do seu discurso é justamente a crítica contundente a injustiças sociais e o alerta para o problema perene da desigualdade social no país, a qual ele diz ter verificado, pessoalmente, da Avenida das Américas – na Barra da Tijuca, onde, segundo ele, a caminho do Projac, vê diariamente uma “horda de meninos pedindo dinheiro nos semáforos” – até os mais remotos rincões do país já percorridos por ele em suas andanças para gravar os quadros do seu “Caldeirão”.

"FAVELA NÃO É PAISAGEM"

“Eu tenho o pulso do dia a dia. Eu estou na casa das pessoas. Eu fui ouvir, eu vi, eu ouvi. Esse país é desigual demais da conta”, atesta ele. Em sua peregrinação, como testemunha ocular da miséria em que vivem muitos brasileiros, Huck constatou o óbvio e compartilhou-o com a plateia, na mais aguda das poucas alfinetadas que desferiu em Bolsonaro:

“As pessoas passam fome. E ainda tem gente no Brasil que diz que ninguém passa fome no país. Não está vendo!”

Sim, é uma obviedade. Mas são tempos em que constatar o óbvio tem recobrado importância.

Frisando a todo instante que não é técnico, Huck encarou a plateia munido de poucos dados, mas deu um número eloquente: “Sete milhões de brasileiros estão vivendo com menos de R$ 2,00 por dia.” E chamou o público presente à responsabilidade, criticando “a elite do país” e incluindo a si mesmo e a plateia como parte dessa elite, portanto parte do problema da desigualdade social.

“A gente aqui faz parte do 1% da população brasileira que sempre foi acusada de não se preocupar com a desigualdade social no país… A nossa elite é muito passiva.”

UM QUÊ DE PETISMO

Para completar, sem citar em nenhum momento o governo Lula, Dilma ou o PT, Huck reconheceu os méritos de programas implementados pelas administrações petistas. Destacou, por exemplo, o “Luz para Todos”, "programas de inclusão social" e a universalização do ensino básico no país – iniciada por FHC e completada nos governos do PT. Ressaltou, porém, a necessidade premente de qualificar esse ensino.

O que aparece aí, como se vê, é um político de centro em formação: esquerda no aspecto social, direita soft no econômico.

PONTO FRACO: SIMPLISMOS

O ponto mais fraco do discurso de Huck é que ele se limita a fazer um diagnóstico dos problemas brasileiros – um diagnóstico quiçá correto, mas apenas superficial e, como dissemos acima, bastante óbvio. O apresentador passa longe, muito longe, de propor ou apresentar qualquer ideia para solucionar os problemas que enumera.

Espertamente, diante de uma plateia conquistada de antemão (ou desde a primeira piada feita para quebrar o gelo), Huck deu o tempo todo a si mesmo a licença para não se obrigar a dar explicações mais densas: “Não sou técnico. Sou apresentador”, afirmou diversas vezes. Mais de uma vez, caiu em simplismos grosseiros – sugeriu, por exemplo, que, se reformas forem feitas, “vai sobrar dinheiro” (como?!?).

Tudo bem, ele não estava ali para isso, e ainda não é o momento de Huck apresentar propostas concretas e soluções técnicas para o país.

Mas, em algum momento, ele será cobrado a apresentá-las, se não para o grande público (Bolsonaro não apresentou nenhuma na última eleição e levou), ao menos para os formadores de opinião, caso ele realmente venha a se candidatar.

Até lá, o dono do caldeirão segue botando a sua caravana na rua, percorrendo o país, transitando entre os ricos e os pobres.