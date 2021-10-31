Um ano depois, ainda há muitos incendiários e poucos bombeiros

Enquanto eu me preparava para produzir este texto, o canal de notícias mostrava a história do vereador destemperado que chamou os adversários para a briga e acabou desmaiado, com a pressão nas alturas. Ouvi na sequência a respeito da vizinha que cortou a corda do andaime em que dois pedreiros faziam uma manutenção, simplesmente porque não tinha sido avisada pelo condomínio sobre a realização da obra.

Pouco antes, vi um amigo ser agredido, na sua rede social pessoal, por defender a punição ao jogador de vôlei que postou comentários homofóbicos. Vi defesas cheias de equívocos ao que chamam de liberdade de expressão - que eu também defendo, incondicionalmente, menos quando o que se expressa são crimes previstos por lei, como o racismo, a injúria racial e a homofobia.

[Praticar crime não conta como liberdade de expressão, concorda?]

Reli com tristeza o excelente texto em que a Mariana Reis enumera os retrocessos impostos às pessoas com deficiência nos últimos dois anos . Senti na pele a grosseria gratuita de gente que devia saber bem onde dói a opressão.

Que ninguém se engane: ainda é preciso estar muito bem preparado para lidar com a diferença. Apesar de todo o esforço em nome da diversidade, da inclusão e da empatia, nos relacionamos muito mal com a diferença.

Um ano depois daquele artigo sobre o quanto a pandemia nos distanciou do diálogo saudável com o que nos é estranho, o desrespeito e o preconceito seguem conquistando espaço, tanto na agenda pública quanto na vida privada.