"Pequena Coreografia do Adeus": um livro que é a cara de 2021

"Pequena Coreografia do Adeus", de Aline Bei, é também um retrato do modo como nossas relações, presenças e ausências moldam o que somos Crédito: Cia das Letras/Divulgaçãp

Tem sido um longo período de despedidas. Quantos eram conhecidos seus entre os 600 mil que perdemos para a pandemia no Brasil ? Quantos faziam parte da sua família ou do seu ciclo de amigos mais próximos? Quantos você perdeu na matadora dobradinha 2020-2021 para outras causas, direta ou indiretamente ligadas à Covid-19 ? Para quantos ainda vamos dizer adeus até que a vida volte a valer algo neste país?

Quinta-feira perdi o sono (de novo) diante dos fatos da semana, das estatísticas recentes, do excesso de trabalho, do inominável e da leitura de "Pequena Coreografia do Adeus".

O livro de Aline Bei é um retrato sensível e brutal sobre família, amor, abandonos, esperanças e vazios. É um retrato do sufoco imposto a uma menina pelos pais que não se amam mais, depois à filha de um divórcio feito de indiferença e descuido e por fim à mulher dolorida e solitária que ela se tornou.

É um retrato dos estragos que a violência faz nos corpos femininos, muito mais do que os homens. É também um retrato do modo como nossas relações, presenças e ausências moldam o que somos. É, ainda, um desenho do quanto a gente se habitua a tanta coisa que, meu Deus, como-quando-onde vamos parar com isso?

Aline Bei volta à experimentação da forma que já víamos em "O Peso do Pássaro Morto", de quatro anos antes. Ela cria uma narrativa de versos curtos e design fluido, uma dança poética que alterna dor com respiro. Mas é o conteúdo o que mais chama atenção, reforçado pelo pesado contexto do período em que o livro foi lançado.

"nessa noite não ligamos o jazz. deve ser por isso que o barulho do escapamento ganhou volume aos meus ouvidos, fiquei com medo de que o carro explodisse, imaginei nossas partes voando pelo Céu. o engasgo do meu pai acendeu em mim o fato de que um belo dia as pessoas morrem, ninguém precisa estar doente ou velho pra que isso aconteça, a Morte se instala muitas vezes sem aviso, pois eu acho que seria mais educado se a Senhora pudesse Avisar. nos fazer uma festa, quem sabe? passar um filme com os melhores momentos da nossa existência. não sei se a Senhora sabe, mas não tem sido fácil ficar aqui, nesta terra, por isso eu acho que merecemos alguma consideração. por que as regras nunca mudam?"