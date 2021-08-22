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Sociedade

Ruas estão impregnadas pelo espírito deste tempo de crises e perdas

A forma como nos comportamos no trânsito, nos bares, nas praças ou em qualquer outro ambiente aberto diz muito do que somos como comunidade e como humanidade

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 ago 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Vitória - Efeito coronavírus - Ruas de acesso à Terceira Ponte estão vazias. Os registros foram feitos por volta das 17h, quando o trânsito em dias normais é congestionado
Com a pandemia, os detalhes se tornaram ainda mais significativos. Quanto do nosso luto pode ser visto nas esquinas de cada bairro? Crédito: Fernando Madeira
Voltei a fazer pequenas caminhadas pela cidade depois de 500 dias de isolamento. À primeira vista, pouca coisa parece ter mudado além do fato de agora andarmos protegidos atrás da máscara, nos cumprimentarmos de longe e, se temos algum juízo, evitarmos aglomerações.
Basta uma olhada, no entanto, para entender que o espírito deste tempo de crises e perdas impregnou também o espaço público.
Há muitas histórias, sentimentos e sentidos escondidos ao ar livre. A forma como nos comportamos no trânsito, nos bares, nas praças ou em qualquer outro ambiente aberto diz muito do que somos como comunidade e como humanidade.
Os encontros, as interações e o modo como ocupamos as ruas, com afeto ou violência, empatia ou agressividade, solidariedade ou individualismo, também são repletos de significados.

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Com a pandemia, os detalhes se tornaram ainda mais significativos. Quanto do nosso luto pode ser visto nas esquinas de cada bairro? Quando seremos novamente capazes de transformar as ruas em lugares de leveza e movimento? Como celebrar o milagre de estar vivo e própria vida em comunidade diante dos 4 milhões e meio de homens e mulheres que não tiveram a mesma chance?
Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto com enorme senso poético, dizia que uma cidade se faz mais pelo comportamento de seus habitantes do que por suas construções. Para ele, antes que a cidade se torne feia, são as pessoas que se enfeiam. Assim, é o peso coletivo que deixa uma cidade pesada, a beleza que carregamos que a torna bonita.
Flanar, o verbo que aprendemos a conjugar com a poesia de Charles Baudelaire e a filosofia de Walter Benjamin, saiu de moda quando perdemos a alegria e a suavidade de caminhar sem compromisso e sem medo. Espero profundamente que as vacinas, o tempo e as caminhadas em si nos ajudem a recuperá-las.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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