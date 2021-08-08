Incêndio na Cinemateca: longa é a arte, tão breve a vida

Incêndio na Cinemateca, em São Paulo Crédito: Reprodução/ Twitter/ @ErikakHilton

Embora distantes entre si no teor e na geografia, os dois temas se postam um do lado do outro no retrato atualizado do tempo de exílios, falências e mudanças em que vivemos.

Os sinais da exaustão que tomou conta da vida atual estão bem claros nas notícias sobre as duas atletas que saíram temporariamente de cena para buscar o equilíbrio e a leveza perdidos pelo caminho.

Quando o fogo de um prédio sem manutenção adequada consome acervos e equipamentos históricos como os da Cinemateca, os acenos são mais sutis. Mas basta uma olhadinha extra para ver a falência instalada, em todo o seu propósito.

Poucos setores sofreram os impactos da política recente e da pandemia de forma tão profunda quanto o setor cultural. Perdemos muitos fazedores de cultura no último ano e meio, perdas direta ou indiretamente ligadas ao descaso com a arte, a saúde mental, o equilíbrio perdido pelo caminho.

A pandemia fragilizou ainda mais a economia e as comunidades criativas. Ela também evidenciou a desorganização do setor e os interesses em mantê-lo assim, dependente, desordenado e quanto mais enfraquecido melhor em sua missão de questionar o poder e a ordem.

Por uma dessas ironias da vida, é exatamente na cultura que a humanidade encontra o ar que às vezes falta quando a própria humanidade está em crise.

A arte é um dos maiores patrimônios de qualquer sociedade. Ela revela o mundo por perspectivas diversas, mostra o quanto a alegria e o afeto podem ser revolucionários, ameniza as ausências e aponta saídas.

A arte estimula a imaginação, suaviza a maioria das rupturas, dá sentido ao mundo quando o sentido falta. O isolamento social, as muitas perdas impostas pela Covid-19, a recessão econômica e os corações partidos pelas distâncias e ausências reforçaram o poder cicatrizador da cultura.