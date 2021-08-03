Secretários de Cultura falam que negligência da gestão Bolsonaro levou a incêndio na Cinemateca

Vista aérea do galpão da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina (SP), nesta sexta-feira (30), um dia depois do incêndio que atingiu o local Crédito: Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress

Nota elaborada pelo fórum que reúne os secretários estaduais de Cultura do país aponta o descaso na gestão da Cinemateca Brasileira por parte do governo Jair Bolsonaro como fator determinante para o incêndio que atingiu galpão da instituição na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, na quinta-feira (29).

O texto do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura diz que o episódio "que destruiu parte da memória do cinema brasileiro tem contornos claros de desídia institucional, nos levando a concluir que tenha sido consequência de sucessivas descontinuidades nos contratos de gestão e investimentos no espaço."

Os secretários pedem a elaboração urgente de um plano de ação conjunto "para a salvaguarda do acervo que compõe a Cinemateca Brasileira."

"Aguardamos com firmeza e crença resiliente no compromisso dos órgãos gestores, a divulgação de uma pauta de investimentos e ações radical e emergencial, no sentido da conservação dos equipamentos públicos de cultura e seus acervos, bem como no fortalecimento das políticas culturais do governo federal", conclui a nota.

Faz um ano que a Cinemateca foi fechada pelo governo federal.

Segundo os relatos sobre o incêndio até o momento, o fogo teria consumido toneladas de documentos que remontam a história das políticas públicas do cinema brasileiro, desde o Instituto Nacional do Cinema, criado nos anos 1960, até a atual Secretaria Nacional do Audiovisual, passando pelo Conselho Nacional de Cinema e por parte da história da Embrafilme.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DOS SECRETÁRIOS ABAIXO

"O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura vem, por meio desta nota, reforçar seu inarredável e permanente compromisso com a preservação e valorização da cultura brasileira e lamentar profundamente o incêndio em um dos galpões da Cinemateca Brasileira, ocorrido no último dia 29 de julho.

O triste episódio que destruiu parte da memória do cinema brasileiro tem contornos claros de desídia institucional, nos levando a concluir que tenha sido consequência de sucessivas descontinuidades nos contratos de gestão e investimentos no espaço. Com um acervo sensível e de enorme importância para a memória do nosso país, é urgente que se apresente um plano de ação conjunto para a salvaguarda do acervo que compõe a Cinemateca Brasileira.