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"Precisava de reforma"

Antonia Fontenelle sobre Cinemateca: "Não culpem o governo pelo incêndio"

Atriz fez live em seu canal do YouTube para falar sobre o ocorrido e disse que local precisava de reforma há tempos, no entanto, alertou que ambiente está "contaminado"

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 10:14
Antônia Fontenelle
Antônia Fontenelle Crédito: Instagram/@ladyfontenelle
Antonia Fontenelle fez uma live em seu canal no YouTube na noite desta sexta-feira (30) para falar sobre o incêndio que atingiu área da Cinemateca na quinta (29). Durante seu discurso e bate-papo com os fãs, a atriz disse que a culpa pelo ocorrido não deve ser colocada no governo.
A artista aproveitou para confidenciar que Mario Frias, o secretário especial da Cultura do governo federal, já enfartou duas vezes e que ela deu um conselho a ele depois desses problemas de saúde. 
"Ele (Mario Frias) está lá, afogado também. Já enfartou duas vezes, já falei com ele para ter cuidado, senão vai acabar morrendo e não vale a pena. Não culpem o governo por esse incêndio. É lamentável", disse, durante a transmissão. 

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E continuou: "Nossa cultura está se afogando, não tem mais fôlego. E eu sofro muito com isso. Mas é uma pasta que enquanto a 'esquerdalhada' puder, o quanto mais eles puderem fazer para ferrar com o governo, podem apostar que vão fazer. E vai piorar. A gente está chegando a 2022, ano de eleição, e o que estão fazendo com a nossa cultura, que vocês pensam que é o governo...". 
Antonia voltou a elogias Frias durante a transmissão: "Tenho que ver as palavras para não magoar o Mario (Frias), que está sendo guerreiro lá. A gente sabia que a Cinemateca precisava de reforma. Mas não dá para mexer em uma coisa, em um ambiente todo contaminado".
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