Antonia Fontenelle sobre Cinemateca: "Não culpem o governo pelo incêndio"

Antônia Fontenelle Crédito: Instagram/@ladyfontenelle

Antonia Fontenelle fez uma live em seu canal no YouTube na noite desta sexta-feira (30) para falar sobre o incêndio que atingiu área da Cinemateca na quinta (29). Durante seu discurso e bate-papo com os fãs, a atriz disse que a culpa pelo ocorrido não deve ser colocada no governo.

A artista aproveitou para confidenciar que Mario Frias, o secretário especial da Cultura do governo federal, já enfartou duas vezes e que ela deu um conselho a ele depois desses problemas de saúde.

"Ele (Mario Frias) está lá, afogado também. Já enfartou duas vezes, já falei com ele para ter cuidado, senão vai acabar morrendo e não vale a pena. Não culpem o governo por esse incêndio. É lamentável", disse, durante a transmissão.

E continuou: "Nossa cultura está se afogando, não tem mais fôlego. E eu sofro muito com isso. Mas é uma pasta que enquanto a 'esquerdalhada' puder, o quanto mais eles puderem fazer para ferrar com o governo, podem apostar que vão fazer. E vai piorar. A gente está chegando a 2022, ano de eleição, e o que estão fazendo com a nossa cultura, que vocês pensam que é o governo...".