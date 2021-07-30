Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Em vídeo, Gilberto Gil canta música da banda capixaba Manimal

Canção foi regravada pelo filho do músico. Momento foi registrado e divulgado pela filha do cantor, Bela Gil, nas redes sociais

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:30

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:30
Gilberto Gil, cantor
O cantor Gilberto Gil Crédito: Gérard Giaume
O congo do Manimal continua balançando muita gente. A personalidade que curtiu os versos de "Puxada de Rede", sucesso da banda capixaba no início dos anos 2000, foi ninguém menos que Gilberto Gil.
Em registro no Instagram, Bela Gil, filha do cantor e ex-ministro da Cultura, mostra o pai curtindo a canção regravada pelo irmão caçula, José Gil, e a esposa Mariá Pinkusfeld no EP "Mazé", lançado nesta sexta-feira (30). "Que versão linda é essa meu irmão? Tô passada", escreveu Bela junto do vídeo.
A chef ainda deu créditos e marcou os capixabas Amaro Lima e Anderson Ventura, compositores da canção. Nos comentários, a dupla se mostrou emocionada.
"Ainda emocionado em ver o mestre Gilberto Gil tão despojado cantando 'Na Puxada de Rede', no sofá da sala. Grato Bela Gil em compartilhar essa parceria com Amarlo Lima e que chegou ao patamar da família Gil. Ao casal José Gil e Mariá, estou indo agora ouvir bem alto. Uma honra ser interpretado por vocês", comentou Anderson.
Amaro Lima comentou na sequência: "José, Mariá e Bela Gil, quanta emoção. Que versão linda! Ver meu ídolo Gilberto Gil curtindo, cantando essa música, que fiz em parceria com o querido Anderson Ventura, é muito especial. Um beijão para toda família".
Mariá agradeceu o carinho e a composição. "Amaro, vocês são maravilhosos. Obrigada pela música linda", escreveu a cantora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Gilberto Gil Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados