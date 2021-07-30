Em vídeo, Gilberto Gil canta música da banda capixaba Manimal

O cantor Gilberto Gil Crédito: Gérard Giaume

O congo do Manimal continua balançando muita gente. A personalidade que curtiu os versos de "Puxada de Rede", sucesso da banda capixaba no início dos anos 2000, foi ninguém menos que Gilberto Gil.

Em registro no Instagram, Bela Gil, filha do cantor e ex-ministro da Cultura, mostra o pai curtindo a canção regravada pelo irmão caçula, José Gil, e a esposa Mariá Pinkusfeld no EP "Mazé", lançado nesta sexta-feira (30). "Que versão linda é essa meu irmão? Tô passada", escreveu Bela junto do vídeo.

A chef ainda deu créditos e marcou os capixabas Amaro Lima e Anderson Ventura, compositores da canção. Nos comentários, a dupla se mostrou emocionada.

"Ainda emocionado em ver o mestre Gilberto Gil tão despojado cantando 'Na Puxada de Rede', no sofá da sala. Grato Bela Gil em compartilhar essa parceria com Amarlo Lima e que chegou ao patamar da família Gil. Ao casal José Gil e Mariá, estou indo agora ouvir bem alto. Uma honra ser interpretado por vocês", comentou Anderson.

Amaro Lima comentou na sequência: "José, Mariá e Bela Gil, quanta emoção. Que versão linda! Ver meu ídolo Gilberto Gil curtindo, cantando essa música, que fiz em parceria com o querido Anderson Ventura, é muito especial. Um beijão para toda família".