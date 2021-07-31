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Lamentou!

Fernanda Montenegro faz vídeo e desabafa sobre Cinemateca: "Tragédia"

Atriz de 91 anos de idade lamentou profundamente o ocorrido e lembrou que funcionários alertaram sobre possível incêndio desde abril deste ano

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 09:35
A atriz Fernanda Montenegro
A atriz Fernanda Montenegro Crédito: Globo/Reprodução
Fernanda Montenegro, de 91 anos, desabafou sobre o incêndio que atingiu a Cinemateca na última quinta-feira (29). 
Em vídeo, a atriz compartilhou nas redes sociais nesta sexta (30) uma mensagem em que lamenta profundamente o ocorrido. No texto, ela ressalta que todo o caso foi "uma tragédia anunciada" e que em abril deste ano funcionários da Cinemateca alertaram sobre o risco do incêndio. 

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"Eu quero falar aqui o que eu escrevi. O incêndio na Cinemateca em São Paulo é uma tragédia anunciada. Toda a nossa cultura das artes sofre um cala boca, mas vamos renascer, tenho certeza. Nós temos certeza. Das cinzas, vamos renascer. É sagrado o eterno retorno, das artes, então? Um país não existe sem cultura ligada às artes", disse Fernanda. 
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