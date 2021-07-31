Fernanda Montenegro faz vídeo e desabafa sobre Cinemateca: "Tragédia"

Fernanda Montenegro, de 91 anos, desabafou sobre o incêndio que atingiu a Cinemateca na última quinta-feira (29).
Em vídeo, a atriz compartilhou nas redes sociais nesta sexta (30) uma mensagem em que lamenta profundamente o ocorrido. No texto, ela ressalta que todo o caso foi "uma tragédia anunciada" e que em abril deste ano funcionários da Cinemateca alertaram sobre o risco do incêndio.
"Eu quero falar aqui o que eu escrevi. O incêndio na Cinemateca em São Paulo é uma tragédia anunciada. Toda a nossa cultura das artes sofre um cala boca, mas vamos renascer, tenho certeza. Nós temos certeza. Das cinzas, vamos renascer. É sagrado o eterno retorno, das artes, então? Um país não existe sem cultura ligada às artes", disse Fernanda.