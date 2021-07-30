João Kléber passa por cirurgia de urgência e está internado em hospital

O apresentador João Kléber Crédito: Divulgação

O apresentador João Kléber, 63, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (30). Ele sentiu dores na região abdominal e precisou fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal.

De acordo com a RedeTV!, onde ele comanda o João Kléber Show, a cirurgia foi tranquila e o apresentador passa bem. "O procedimento foi rápido e bem-sucedido", disse a emissora em comunicado. "João está bem, recebendo os cuidados pós-operatórios no quarto."

Durante a tarde, João Kléber apareceu ao vivo no programa A Tarde É Sua, onde comentou a situação. Segundo contou, ele já vinha se sentindo mal ao longo da quinta-feira (29), mas ignorou a recomendação de repouso de um médico amigo e foi gravar seu programa.

Ele alertou aos telespectadores que não sigam seu exemplo. "Quando começar a surgir uma situação dessa e tiver problema de hérnia inguinal, tem que fazer exame e tentar fazer o tratamento direito", disse. "É coisa de Deus. Deus me protege. Se demorasse mais tempo, [a hérnia] poderia estourar. Aí, a coisa complica."

O apresentador também disse que deve receber alta no domingo (1º), mas vai retornar ao trabalho somente depois de uma semana. "Eu queria ir embora amanhã, mas o doutor falou: 'Eu te conheço'. E a Mara [esposa dele] também não deixou", lamentou. "Mas já estou andando pelo quarto."