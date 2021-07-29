AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo
Zona Oeste

Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo

Depósito é usado para armazenar rolos de filmes de 35 e 16 mm -o material é altamente inflamável;  também são abrigados o acervo da Programadora Brasil, documentos e equipamentos museológicos

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 18:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 18:53
Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo
Incêndio atinge um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo.  Crédito: Reprodução/ Twitter/ @ErikakHilton
Um incêndio atinge um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiors, seis viaturas foram enviadas à rua Othão, 290, na Vila Leopoldina, onde o imóvel está localizado. Não há informações de vítimas.
Funcionários do Estúdios Quanta, que fica na região, perceberam o fogo por volta das 18h e acionaram os bombeiros. O depósito é usado para armazenar rolos de filmes de 35 e 16 mm -o material é altamente inflamável.
Também ficam abrigados no prédio o acervo da Programadora Brasil, documentos e equipamentos museológicos

Veja Também

Museu da Língua Portuguesa será reaberto ao público no domingo

Polícia investiga incêndio em estátua de Borba Gato na capital de São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Cinema São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica
Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada
Lâmpada, conta de luz, iluminação, energia elétrica
Conta de luz manterá bandeira tarifária amarela em agosto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados