Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira em São Paulo

Um incêndio atinge um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiors, seis viaturas foram enviadas à rua Othão, 290, na Vila Leopoldina, onde o imóvel está localizado. Não há informações de vítimas.
Funcionários do Estúdios Quanta, que fica na região, perceberam o fogo por volta das 18h e acionaram os bombeiros. O depósito é usado para armazenar rolos de filmes de 35 e 16 mm -o material é altamente inflamável.
Também ficam abrigados no prédio o acervo da Programadora Brasil, documentos e equipamentos museológicos