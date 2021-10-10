Apagão das redes sociais: como foi seu dia fora dos stories?

Comunicação por redes sociais através dos celulares Crédito: Pixabay

O dia em que Mark Zuckerberg tropeçou no fio e perdeu mais de 6 bilhões de dólares nos fez olhar para fora da rede. O que você viu enquanto os stories estavam bugados?

Em outras palavras, que mundo estava lá, correndo feito um louco, enquanto nós não sabíamos o que fazer da vida fora do ar?

Meu dia teve conversa sobre conteúdo de marca, oficina de histórias digitais interativas, produção de roteiro para uma série sobre inovação, trabalho de escrita conversacional e - ufa! - esperança em dias melhores, bolo feito com amor, pausa para respirar, planos para o futuro e o gato Melodia.

Mas teve também a agonia da espera, conversas inacabadas, respostas incompletas e todo o desequilíbrio guardado dentro de uma tarde sem Facebook, Instagram e WhatsApp.

Um desequilíbrio que diz muito sobre a dependência que criamos da tecnologia e o modo frenético como nos deixamos arrastar por ela. Um desequilíbrio que é a cara do nosso tempo.

E o seu dia, como foi? Quantos compromissos ou oportunidades você perdeu com esta traquinagem digital do universo? Você se manteve firme na arte da espera ou se tornou um dos 70 milhões que aderiram ao Telegram durante a pane do WhatsApp? Correu pro Twitter para ver os memes ou voltou no tempo, usando telefone, email, sinais de fumaça?

Como foi o seu dia fora dos stories?

A realidade, mais uma vez, ganhou de goleada da ficção. E olha que era só a segunda-feira de uma semana que ainda teria machismo impregnado na Justiça dos homens, dinheiro em paraíso fiscal e completa ausência de vergonha na cara, o veto ao acesso de mulheres socialmente vulneráveis à dignidade e à higiene, a emoção dolorida do jornalista ao noticiar o primeiro dia sem mortes por Covid-19 na cidade.