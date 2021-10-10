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Comunicação

Apagão das redes sociais: como foi seu dia fora dos stories?

Quantos compromissos ou oportunidades você perdeu com esta traquinagem digital do universo? Você se manteve firme na arte da espera ou se tornou um dos 70 milhões que aderiram ao Telegram durante a pane do WhatsApp?

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 out 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Idosos tenta usar um telefone celular
Comunicação por redes sociais através dos celulares Crédito: Pixabay
Pouquíssima gente ficou alheia ao apagão da semana que passou. A queda do Facebook, do Messenger, do Instagram e do WhatsApp, tudo-ao-mesmo-tempo-agora, deixou pelo menos 3,5 bilhões de pessoas sem comunicação, limitadas no enviar de mensagens e no publicar das principais redes sociais durante longas sete horas.
O dia em que Mark Zuckerberg tropeçou no fio e perdeu mais de 6 bilhões de dólares nos fez olhar para fora da rede. O que você viu enquanto os stories estavam bugados?
Em outras palavras, que mundo estava lá, correndo feito um louco, enquanto nós não sabíamos o que fazer da vida fora do ar?
Meu dia teve conversa sobre conteúdo de marca, oficina de histórias digitais interativas, produção de roteiro para uma série sobre inovação, trabalho de escrita conversacional e - ufa! - esperança em dias melhores, bolo feito com amor, pausa para respirar, planos para o futuro e o gato Melodia.
Mas teve também a agonia da espera, conversas inacabadas, respostas incompletas e todo o desequilíbrio guardado dentro de uma tarde sem Facebook, Instagram e WhatsApp.

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Um desequilíbrio que diz muito sobre a dependência que criamos da tecnologia e o modo frenético como nos deixamos arrastar por ela. Um desequilíbrio que é a cara do nosso tempo.
E o seu dia, como foi? Quantos compromissos ou oportunidades você perdeu com esta traquinagem digital do universo? Você se manteve firme na arte da espera ou se tornou um dos 70 milhões que aderiram ao Telegram durante a pane do WhatsApp? Correu pro Twitter para ver os memes ou voltou no tempo, usando telefone, email, sinais de fumaça?
Como foi o seu dia fora dos stories?
A realidade, mais uma vez, ganhou de goleada da ficção. E olha que era só a segunda-feira de uma semana que ainda teria machismo impregnado na Justiça dos homens, dinheiro em paraíso fiscal e completa ausência de vergonha na cara, o veto ao acesso de mulheres socialmente vulneráveis à dignidade e à higiene, a emoção dolorida do jornalista ao noticiar o primeiro dia sem mortes por Covid-19 na cidade.
E a sua semana, como foi?

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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