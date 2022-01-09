Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2022

A
- Ano novo, regra velha: a pandemia ainda não acabou
- Amores, afetos, amizade verdadeira
- A saída é pela esquerda
B
- Beiju de tapioca, pastel de vento, frutas e folhas frescas, direto de quem produz
- Banho frio eu não consigo
- Braga, Rubem: “Crônica é viver em voz alta”
C
- Celebrar o que importa
- Colocar em prática a sagrada arte da leveza
- Cuidar bem de quem corre do nosso lado
D
- Da série Retomadas: cinemas semanais
- Da série Retomadas: sonhos, planos, projetos
- Da série Retomadas: encontros
E
- Empatia e gratidão, para além do lugar-comum
- Escalda-pés
- Evaristo, Conceição (que mulher gigante): “Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Não tenho a menor dúvida de que a minha competência para a escrita foi forjada nas oportunidades que tive de escuta”.
F
- Flanar, como Charles Baudelaire
- Foco, força e fé: dos clichês que ainda funcionam
- Firmeza para seguir
G
- Gato, ano quatro
- Generosidade com os outros e com a gente mesmo
- Gongo no que incomoda
H
- Home office, terceira temporada
- Hortelã-pimenta contra as dores de todo dia
- Harmonia sempre que possível
I
- Inspiração, em todos os sentidos
- Imaginação
- Ingratidão eu passo
J
- Janeiro, seja legal
- Jazz, samba e outras bossas
- Jornadas e trilhas
K
- Kit Kat para os dias amargos e Kind of Blue para as madrugadas, como sempre.
L
- Lifelong learning, a gente vê por aqui
- Lembrar para não esquecer: descansar faz parte
- Lembrar para não esquecer, parte dois: no fundo do poço tem uma mola
M
- Mais feijão
- Menos fuzil
- Menos violência
- Mais violão
N
- Não esqueça o motivo das suas partidas: um belo conselho que ouvi outro dia
O
- Organizar a esperança, como Angela Davis ensinou
- O poético Brasil que opera nas frestas
- O que disse o compositor, sem tirar nem pôr: que a saudade é Brigitte Bardot acenando com a mão num filme muito antigo.
P
- Potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate
- Poema, cinema, trincheira
- Pequenas rebeldias
Q
- Quebra-cabeça para esquecer do resto
- Que privilégio estarmos vivos
- Quando vira nó já deixou de ser um laço
R
- Resenha entrou no dicionário
- Recomeços são um respiro, e respirar é sempre bom
- Resumo da ópera: o tempo é pródigo em reunir pesos, mas também em desfazê-los.
S
- Sororidade
- Sonoridade
- Serenidade
T
- Ter raízes, não âncoras
- Ter sossego, não tédio
- Ter cadência, não peso
U
- Um santo remédio: movimento
- Um modo de operar: de madrugada
- Um vício incurável: lealdade
V
- Vacina, é claro
- Vaidade eu dispenso
W
- White people problem que ainda não aprendi a administrar [desculpa, gente]: máscara e óculos ao mesmo tempo
X
- Xô, pandemia, pelo amor da deusa
Y
- Yin e Yang, uma vez mais
Z
- Zona de conforto não é de todo mau