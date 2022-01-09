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Crônica

Pequeno dicionário para o ano que começou, edição 2022

De A a Z, uma pequena lista de desejos, aprendizados e sentidos para este ano que promete ser ainda repleto de desafios para todos nós

Públicado em 

09 jan 2022 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Livro aberto: o que vamos escrever após a pandemia?
Pequenos verbetes para 2022 Crédito: Freepik/Divulgação
A
  • Ano novo, regra velha: a pandemia ainda não acabou
  • Amores, afetos, amizade verdadeira
  • A saída é pela esquerda
B
  • Beiju de tapioca, pastel de vento, frutas e folhas frescas, direto de quem produz
  • Banho frio eu não consigo
  • Braga, Rubem: “Crônica é viver em voz alta”
C
  • Celebrar o que importa
  • Colocar em prática a sagrada arte da leveza
  • Cuidar bem de quem corre do nosso lado
D
  • Da série Retomadas: cinemas semanais
  • Da série Retomadas: sonhos, planos, projetos
  • Da série Retomadas: encontros
E
  • Empatia e gratidão, para além do lugar-comum
  • Escalda-pés
  • Evaristo, Conceição (que mulher gigante): “Eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Não tenho a menor dúvida de que a minha competência para a escrita foi forjada nas oportunidades que tive de escuta”.

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F

  • Flanar, como Charles Baudelaire
  • Foco, força e fé: dos clichês que ainda funcionam
  • Firmeza para seguir

G

  • Gato, ano quatro
  • Generosidade com os outros e com a gente mesmo
  • Gongo no que incomoda

H

  • Home office, terceira temporada
  • Hortelã-pimenta contra as dores de todo dia
  • Harmonia sempre que possível

I

  • Inspiração, em todos os sentidos
  • Imaginação
  • Ingratidão eu passo

J

  • Janeiro, seja legal
  • Jazz, samba e outras bossas
  • Jornadas e trilhas

K

  • Kit Kat para os dias amargos e Kind of Blue para as madrugadas, como sempre.

L

  • Lifelong learning, a gente vê por aqui
  • Lembrar para não esquecer: descansar faz parte
  • Lembrar para não esquecer, parte dois: no fundo do poço tem uma mola

M

  •  Mais feijão
  • Menos fuzil
  • Menos violência
  • Mais violão

N

  • Não esqueça o motivo das suas partidas: um belo conselho que ouvi outro dia

O

  • Organizar a esperança, como Angela Davis ensinou
  • O poético Brasil que opera nas frestas
  • O que disse o compositor, sem tirar nem pôr: que a saudade é Brigitte Bardot acenando com a mão num filme muito antigo.

P

  • Potência nos começos, atenção na execução, capricho no arremate
  • Poema, cinema, trincheira
  • Pequenas rebeldias

Q

  • Quebra-cabeça para esquecer do resto
  • Que privilégio estarmos vivos
  • Quando vira nó já deixou de ser um laço

R

  • Resenha entrou no dicionário
  • Recomeços são um respiro, e respirar é sempre bom
  • Resumo da ópera: o tempo é pródigo em reunir pesos, mas também em desfazê-los.

S

  • Sororidade
  • Sonoridade
  • Serenidade

T

  • Ter raízes, não âncoras
  • Ter sossego, não tédio
  • Ter cadência, não peso

U

  • Um santo remédio: movimento
  • Um modo de operar: de madrugada
  • Um vício incurável: lealdade

V

  • Vacina, é claro
  • Vaidade eu dispenso

W

  • White people problem que ainda não aprendi a administrar [desculpa, gente]: máscara e óculos ao mesmo tempo

X

  •  Xô, pandemia, pelo amor da deusa

Y

  • Yin e Yang, uma vez mais

Z

  • Zona de conforto não é de todo mau

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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