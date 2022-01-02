Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo ano

As histórias que eu gostaria de contar em 2022

Nestes primeiros dias de janeiro, os ventos são, mais uma vez, de fé na mudança e de disposição para recolocar as coisas na perspectiva da generosidade com o mundo, com os outros e com a gente mesmo

Públicado em 

02 jan 2022 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

2021 foi o ano que sucumbimos ao cansaço, ao burnout, ao desengano de achar que, na virada, estaríamos livres da pandemia. Mas 2021 foi também um tempo de retomadas e esperanças, reencontros e reconstruções. Um ano de celebrar vacina, de ostentar Ciência, de fortalecer os que nos permitem caminhar por estradas iluminadas e seguras.
Agora, nestes primeiros dias de janeiro, os ventos são, mais uma vez, de fé na mudança e de disposição para recolocar as coisas na perspectiva da generosidade com o mundo, com os outros e com a gente mesmo.
Esta é uma das histórias que eu gostaria de contar em 2022. Porque sem generosidade as durezas se tornam ainda mais difíceis de administrar. Com um olhar afetuoso sobre as coisas e sobre a gente mesmo, ao contrário, tornamo-nos mais suaves e certeiros.

Veja Também

Do balanço à volta por cima: feliz vida em 2022

Como será o ano de 2022 para a educação?

Datafolha: brasileiro está mais otimista com economia, inflação e emprego em 2022

Se, para mim, para muitos de vocês, para alguns dos meus queridos, para a nau desgovernada em que o Brasil se transformou e até para os otimistas, o clima pesou na dobradinha 2020-2021, 2022 nos chega com esperança em dias melhores.
Somos 67,2% de vacinados no Brasil no momento em que escrevo este texto, quase 7 em cada 10 brasileiros. Aos poucos, ganhamos coragem de voltar às ruas, e a cada encontro é um pedacinho da alegria que volta. Aos poucos nos ajeitamos, e a cada acerto é um pedacinho da paz que volta.
Esta é outra das histórias que eu gostaria de contar em 2022. Porque retomar significa movimento, e movimento significa transformação. Sem eles, ao contrário, nos tornamos frágeis e pesados.
Os desafios ainda são enormes, eu sei: comida para quem tem fome, a exaustão e o medo, a recuperação da economia, o cenário político, a dor da Bahia, a saudade dos que se foram, as crianças ainda em risco, a gente mesmo tentando se proteger enquanto retoma a vida.
Mas são enormes também as possibilidades, que sempre acompanham um novo ano, de ouvir e contar novas histórias. Que, em 2022, elas nos façam mais fortes e mais felizes.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Réveillon Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável
Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados