Como ajudar as vítimas das chuvas e enchentes na Bahia

Já a rede Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Igreja Católica, realizam a campanha #SOS Bahia e Minas Gerais: Solidariedade que Transborda. Os donativos devem ser distribuídos pelas Cáritas Diocesanas situadas próximas às áreas em situação crítica.

O Instituto Liga do Bem também faz mobilização em apoio às vítimas. Repasses de dinheiro são aceitos em:

No domingo, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez um sobrevoo nas áreas mais atingidas das cidades de Itabuna, Ilhéus e Itajuípe, sul do Estado. Ele disse que as imagens da destruição causada pelo temporal são muito fortes. "É uma tragédia gigantesca. Não lembro se na história recente da Bahia tem algo dessa proporção. É algo realmente assustador o número de casas, de ruas e de localidades completamente embaixo d'água", afirmou.