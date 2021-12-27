Como ajudar as vítimas das chuvas e enchentes na Bahia

Diferentes campanhas buscam arrecadar doações para as famílias prejudicadas pelas recentes chuvas na Bahia. O número de municípios em situação de emergência subiu de 25 para 72, conforme decreto da Defesa Civil da Bahia publicado no domingo (26). Vinte pessoas morreram e mais de 430 mil foram afetadas pelo temporal.
Nesta segunda-feira (27), a Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) informou que segue em busca de ajuda para as vítimas. Alimentos não perecíveis, água mineral e itens de higiene e limpeza devem ser entregues na sede da seccional, em Salvador. Mas, para quem é de fora, a Ordem divulgou uma lista de instituições que estão recebendo doações e transferências de recursos via Pix. São elas:
- Instituto Liga do Bem
Pix CNPJ
35.759.019/0001-09
- Grupo Amigos da Praia
@gap_ilheus
Pix: 330137950001-21
- Amigos Solidários
@amigossolidarios
Pix: 417593340001-20
- SOS Itambé
Banco do Brasil
Agência 0282-8
Conta: 16155-1
- SOS Ibicuí
Igreja Batista de Ibicuí
CNPJ 16.238.248/0001-25
Banco do Brasil
Agência 1068-5
CC: 10237-6
Já a rede Cáritas Brasileira e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Igreja Católica, realizam a campanha #SOS Bahia e Minas Gerais: Solidariedade que Transborda. Os donativos devem ser distribuídos pelas Cáritas Diocesanas situadas próximas às áreas em situação crítica.
- Contas da Cáritas Brasileira
Banco do Brasil
Agência 0452-9
Conta corrente 50.106-9
Caixa Econômica Federal
Agência 1041
Operação 003
Conta corrente 1132-1.
O CNPJ é 33.654.419/0001-16.
O Instituto Liga do Bem também faz mobilização em apoio às vítimas. Repasses de dinheiro são aceitos em:
- Transferência e depósitos
Banco do Brasil
Agência 2799-5
Conta 33713-7
- Via Pix
CNPJ 35.759.019/0001-09
No domingo, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez um sobrevoo nas áreas mais atingidas das cidades de Itabuna, Ilhéus e Itajuípe, sul do Estado. Ele disse que as imagens da destruição causada pelo temporal são muito fortes. "É uma tragédia gigantesca. Não lembro se na história recente da Bahia tem algo dessa proporção. É algo realmente assustador o número de casas, de ruas e de localidades completamente embaixo d'água", afirmou.