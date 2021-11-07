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Sobre reaprender

Ninguém nasce preconceituoso. E não precisa continuar sendo

Da mesma forma que somos moldados pela História, pela sociedade e pela cultura, podemos e devemos tirar lições do que passou e reaprender sempre que for preciso

Públicado em 

07 nov 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Ninguém nasce preconceituoso. Não saímos da fábrica com um chip racista, machista ou anti-LGBTQIA+ implantado na pele. Vem da cultura, não da biologia, a noção equivocada de que temos o direito de julgar a cor da pele, o gênero, a orientação sexual ou a profundidade do decote de alguém.
Com raras exceções, somos moldados ao longo dos anos a desconfiar dos diferentes e a julgar que certos grupos são superiores a outros. Levada ao extremo, a ideia de que estamos exercendo a nossa liberdade de expressão reflete a violência, a intolerância e a discriminação que matam mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+ todos os dias.
Por definição, preconceito significa uma opinião formada sem conhecimento sobre um tema. Um sentimento criado antes mesmo de qualquer experiência, informação ou conceito, independente de toda razão.

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Embora a Ciência ainda precise avançar no assunto, hoje já se sabe que ninguém nasce preconceituoso. Portanto, da mesma forma que somos moldados pela História, pela sociedade e pela cultura, podemos e devemos tirar lições do que passou e reaprender sempre que for preciso.
Reaprender a olhar uma mulher livre sem a pecha de vadia, mesmo que um dia a gente tenha escorregado no hábito. Reaprender a não julgar transexuais nem fazer piada sobre sua caminhada, embora em alguma ocasião a gente já tenha achado graça do assunto. Reaprender que um jovem preto não devia morrer tão cedo apenas por ser preto e que não pode ser normal quase 8 entre 10 pessoas assassinadas no país serem negras (77%, segundo o Atlas da Violência 2021).
Reaprender, sem vergonha, porque ninguém nasce preconceituoso. E, da mesma forma, não precisa continuar assim.

Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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mulher preconceito Racismo LGBTQIA+
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