Eleição é o tema do dia, mas eu queria mesmo era saber de vocês

Como vocês têm administrado os quilos a mais, o preço do arroz, as más notícias? Crédito: Divulgação

Como vocês estão? Sei que o tema do momento é a eleição , mas hoje eu queria apenas saber como vocês têm passado. A vida de vocês anda fácil ou difícil? Quantas privações este ano de perdas impôs a vocês? Quem manda mais atualmente nas cercanias em que vocês votam: a descrença completa ou a esperança em dias melhores?

Falo com você que me lê desde os idos de 2004, com você que começou um pouco depois ou quem sabe no domingo passado. Falo com os que me escrevem de vez em quando e com os que, silenciosos, passam aqui por acaso e acabam ficando. Falo com os amigos que quase não vejo, com os parentes de longe, com você mesmo. Você também sente que 2020 tem exigido um pouco além da conta de nós ou, ao contrário, tudo certo por aí?

Como vocês têm administrado os quilos a mais, o preço do arroz, a roupa por lavar, as más notícias, a sobrecarga do home office e as declarações vindas de Brasília? Na disputa entre eleitores convictos e indecisos, de que lado você se coloca? Se o certame for entre os incendiários e os bombeiros de que falávamos outro dia, em qual time você joga?

Alguém disse, com toda razão, que fica até difícil escrever sobre bons hábitos, alimentação saudável e prática de esportes em meio a tantos golpes, reviravoltas, exigências. É preciso ser produtivo, otimista, politizado, ativo nos Stories, dançante no Tik Tok, ligado nos Trending Topics, 100% eficiente no Linkedin. É preciso manter a rede de contatos em dia, usar máscara combinando, comer bem e fazer exercícios diariamente.

A lista parece interminável, mas o que eu queria mesmo era saber como vocês têm passado. Como anda a saúde mental no isolamento? O cansaço deu trégua? Vocês vêm sendo gentis com vocês mesmos e com outros? Falo com os desconhecidos, os colegas de profissão, com você mesmo. Na disputa entre o certo e o jeitinho, de que lado você se coloca? Se o certame for entre cuidadosos e irresponsáveis, em qual time você joga?