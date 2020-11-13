Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições nos EUA

Fiquei com uma inveja boa da festa da vitória nos Estados Unidos

Gostei sobretudo do sorriso largo e do jeito franco de mulher positiva da senadora Harris. E também gostei do discurso do presidente eleito

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

13 nov 2020 às 04:00
Alvaro Abreu

Colunista

Alvaro Abreu

Líderes mundiais parabenizaram o democrata Joe Biden e Kamala Harris por vitória
 Joe Biden e Kamala Harris são os novos ocupantes da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress
Devo dizer, sem ao menos corar, que senti uma inveja boa ao assistir à festa de comemoração dos resultados da eleição nos USA, realizada num palanque iluminado e protegido por vidro contra tiros, na cidade natal do presidente eleito. Um acontecimento muito alegre, eminentemente familiar, restrito à participação dos respectivos cônjuges e dos filhos, netos, genros e noras dos eleitos e eventuais agregados. Boa parte da inveja foi por conta das caras sorridentes, leves e amistosas. Não identifiquei ninguém com jeitão de bandido de origem, de malandro na espreita, de mocinho falcatrua e de mocinha periguete.
Gostei sobretudo do sorriso largo e do jeito franco de mulher positiva da senadora Harris. Depois de vê-la comemorando a vitória, li com atenção redobrada um release sobre suas origens, incluindo as atitudes e os valores de seus pais, que foram, ainda adolescentes, estudar nos USA por convicções pessoais. Posso estar redondamente enganado, mas fiquei com a impressão de que ela vai chegar à presidência do país, seja em substituição ao titular ou eleita, nas eleições de 2024.

Veja Também

Trump faz primeira aparição em evento público desde vitória de Biden

Com vantagem de Biden, Geórgia determina recontagem manual dos votos

Também gostei do discurso do presidente eleito. A serenidade e a firmeza de suas palavras abrem espaço para convergências consistentes em torno de questões graves, de repercussão no futuro do país e de alhures. Me pareceu que elas foram ditas com sinceridade, atestando a serenidade e a determinação de um homem público muito experiente.
Também assisti à figura patética e arrogante de um canastrão posando de poderoso, incitando seus seguidores a não aceitarem os resultados das urnas. Tudo para juntar gente para sustentar jogadas políticas posteriores. Ao que tudo indica, esse teatro profissional só terminará com a posse do novo presidente, em fins de janeiro.
Por aqui, vejo o Itamaraty e o Planalto sem saber o que fazer para disfarçar a encrenca em que se meteram ao não reconhecer a derrota do topetudo lá de cima, da qual, forçosamente, vão ter que sair. Sob a crescente pressão do tempo, quanto mais se esquivarem de enfrentar a realidade dos fatos, pior será para seus respectivos mandatários. Sabe-se que apenas um deles é demissível com caneta bic.

Veja Também

Sem surpresas, Trump ganha no Alasca, mas não altera vitória de Biden

Governo teme que Biden trave apoio à entrada do Brasil na OCDE

Sem querer rogar praga, acredito que os resultados das nossas eleições, no domingo, vão tirar mais um pouco de terra do chão do chefe e jogar para dentro dos seus sapatos. O incômodo deverá aumentar ainda mais sua irritação e sua insegurança, e acelerar a produção de rompantes desvairados e altamente desgastantes. Sempre na linha do tiro de pólvora seca que deu no pé pra comemorar uma falsa vitória na peleja contra a vacina inimiga.
Tudo isso com o Centrão achando bom e pouco, querendo muito mais. Nesta altura do campeonato, a novidade é a turma das beiradas se assanhando com as oportunidades que vão surgindo de graça e já ensaiando botar as garras pra fora. Quem viver, rirá.

Alvaro Abreu

É engenheiro de produção, cronista e colhereiro. Neste espaço, sempre às sextas-feiras, crônicas sobre a cidade e a vida em família têm destaque, assim como um olhar sobre os acontecimentos do país

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Jair Bolsonaro Kamala Harris Joe Biden Eleições nos EUA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica
Imagem de destaque
Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana
Imagem de destaque
Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados