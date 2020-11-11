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Eleições EUA

Sem surpresas, Trump ganha no Alasca, mas não altera vitória de Biden

A vitória era esperada já que Trump abriu uma ampla margem contra o democrata Joe Biden na apuração dos votos -56,9% contra 39,1%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:33

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos EUA, Donald Trump, foi declarado vencedor, nesta quarta-feira (11), na votação no Alasca, um estado tradicionalmente republicano.
A vitória era esperada já que Trump abriu uma ampla margem contra o democrata Joe Biden na apuração dos votos -56,9% contra 39,1%.
Com os delegados do estado, o republicano chega a 217 votos no Colégio Eleitoral. Biden, seu adversário, soma 279, nove a mais que o mínimo necessário para ser declarado presidente eleito dos EUA.
Três estados seguem com 98% das urnas apuradas e ainda sem definição de um vencedor.
No Arizona, Biden aparece à frente com 49,43% dos votos contra 49,04% de Trump.
Na Geórgia, o democrata também está na liderança, contra 49,52% contra 49,23% do atual presidente.
Na Carolina do Norte, Trump lidera com 50% dos votos contra 48,7% de Biden. Na prática, ainda que o republicano confirme a vitória no estado e vire o jogo na Geórgia e no Arizona, o resultado da eleição seguirá inalterado, com Biden vencedor.
Um triunfo nesses estados, entretanto, deve ser usado por Trump em sua empreitada de contestações judiciais do processo eleitoral. O republicano contraria evidências ao acusar os democratas de se beneficiarem de fraudes em votos enviados pelo correio.

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