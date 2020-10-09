Política de desenvolvimento econômico precisa ser revisada

Queda na arrecadação afeta os investimentos Crédito: Pixabay

A economia brasileira, bem como as demais economias globais, estão nesse período singular em um processo de mitigação dos efeitos da crise sanitária, humanitária e econômica provocada pela pandemia. Obviamente, cada nação – e cada território que a compõe – está sofrendo esta crise de maneira diferente, conforme a sua capacidade de reação, dependente dos seus meios de lidar com a desaceleração da economia e conceber novos dispositivos dentro de uma nova política econômica, por sua vez compatível com o novo contexto econômico.

O quadro de mecanismos usados para estimular o desenvolvimento precisa ser revisto, o que é justificado pelo cenário de inúmeros desestímulos aos investimentos. Os governos têm a tarefa de inovar nos modelos de incentivos e nas proposições centradas em sua própria atuação. Uma política de desenvolvimento econômico em meio à crise precisa considerar a nova dimensão da urgência.

A diminuição das receitas estatais e, consequentemente, a deterioração da capacidade de investir em meio à crise atual impõem a máxima atenção na determinação de quais investimentos são capazes de gerar um efeito propulsor na economia, beneficiando de forma perene o ambiente produtivo.