Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em tempo de crise

Política de desenvolvimento econômico precisa ser revisada

Investimentos estatais podem ser estruturantes em momentos de crise, desde que pautados em critérios de eficácia

Públicado em 

09 out 2020 às 05:00
Aldren Vernersbach

Colunista

Aldren Vernersbach

Dinheiro real
Queda na arrecadação afeta os investimentos Crédito: Pixabay
A economia brasileira, bem como as demais economias globais, estão nesse período singular em um processo de mitigação dos efeitos da crise sanitária, humanitária e econômica provocada pela pandemia. Obviamente, cada nação – e cada território que a compõe – está sofrendo esta crise de maneira diferente, conforme a sua capacidade de reação, dependente dos seus meios de lidar com a desaceleração da economia e conceber novos dispositivos dentro de uma nova política econômica, por sua vez compatível com o novo contexto econômico.
O quadro de mecanismos usados para estimular o desenvolvimento precisa ser revisto, o que é justificado pelo cenário de inúmeros desestímulos aos investimentos. Os governos têm a tarefa de inovar nos modelos de incentivos e nas proposições centradas em sua própria atuação. Uma política de desenvolvimento econômico em meio à crise precisa considerar a nova dimensão da urgência.

Veja Também

Projetos viáveis de infraestrutura ampliam competitividade

Por uma nova política econômica e de desenvolvimento no ES

Investimentos necessários para a recuperação econômica

A diminuição das receitas estatais e, consequentemente, a deterioração da capacidade de investir em meio à crise atual impõem a máxima atenção na determinação de quais investimentos são capazes de gerar um efeito propulsor na economia, beneficiando de forma perene o ambiente produtivo.
No contexto contemporâneo, os investimentos estatais se tornaram uma solução, mas que exige uma base econômica indicando que tipo de projeto deve ser priorizado na crise, para que os investimentos públicos sejam eficazes na promoção da recuperação da economia. O direcionamento de recursos para cada medida desenhada deve ser pautado pelo potencial de geração de crescimento econômico.

Veja Também

Importância do contexto econômico no pós-crise para a retomada econômica

O papel da política industrial na recuperação econômica

Indústria é um dos setores que depende do aumento da competitividade

Aldren Vernersbach

A economia capixaba tem espaço aqui, com textos do economista, pesquisador e consultor, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, membro do GEE, economista-membro da International Association for Energy Economics (IAEE) e do Institute for New Economic Thinking (INET)

Tópicos Relacionados

dinheiro Economia Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados