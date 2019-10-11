A economia capixaba tem espaço aqui, com textos do economista, pesquisador e consultor, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, membro do GEE, economista-membro da International Association for Energy Economics (IAEE) e do Institute for New Economic Thinking (INET)
O Espírito Santo precisa de um plano de desenvolvimento - Parte 1
É fundamental utilizar os recursos de atividades econômicas finitas, como o petróleo e gás e os segmentos da mineração, para fortalecer os setores tradicionais da economia capixaba e estimular a nova economia global baseada em conhecimento
