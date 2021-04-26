Entenda como o chá pode ser bom para a sua saúde

Quando o chá deixa de ser apenas o ato de beber e se torna ritual, você esvazia sua xícara e sua mente. Crédito: fotoprokat.od.ua/ Freepik

Pode ser que você esteja lendo este texto na hora do chá. Pontualmente britânico. E é quase certo que esta seja a hora do chá, pois há chás para todas as horas. Então com sua xícara ao lado, assim como está a minha, façamos a degustação, do chá, do texto e da vida.

Cerca de dois mil anos antes de Cristo, na China, o Imperador chinês Shen Nung, fervia água para beber quando algumas folhas de uma árvore próxima caíram na panela. Segundo a lenda, ao tomar a água que recebeu a decocção das folhas, sentiu-se em completo bem-estar. Shen Nung foi um grande incentivador da agricultura e plantação de chá, que tinha seu uso voltado para fins medicinais. O chá tornou-se a bebida mais popular da China e na Índia também foi amplamente difundida.

Quando por volta do ano de 700 o chá chega ao Japão, deixa de ser somente uma bebida medicinal e passa a fazer parte de cerimônias, trazendo paz de espírito. Em 1600 as folhas chegam a Europa e o chá se transforma em febre especialmente na Inglaterra, sendo levado para os Estados Unidos posteriormente. A esta altura, a folha de Cammelia sinensis já era consumida como chá-verde, chá-preto e Oolong.

Difundido no mundo inteiro, os chás podem ser feitos com diversas plantas, aproveitando as raízes, flores, frutos, folhas, cascas. Pode ser utilizado com objetivos de hospitalidade, rituais e cerimônias, para induzir o sono, para despertar, para melhorar a digestão, para acessar a mente, para expectorar, como diurético, como compressa, como bebida social, em drinques.

A escolha do chá para a ocasião já é um evento que te traz para o agora. Um bom chá merece uma temperatura correta da água para seu consumo, aquecida em chaleira, infundido com plantas de qualidade no tempo certo para esta infusão. Chá é ritual e o tempo da infusão deve ser utilizado para a abertura da mente, de forma que o aroma seja apreciado antes mesmo da degustação. Um cérebro novo se cria quando você experimenta e a presentificação da rotina se faz.

O chá-verde é o produto não fermentado das folhas da Camellia sinensis e para consumi-lo é necessário manter a água aquecida a 80°e o contato da folha com a água aquecida ocorre em até 3 minutos. Já o chá-preto é a folha com processo de fermentação e requer temperatura mais elevada, pode deixar ferver. O contato da folha com a água pode ocorrer em até 4 minutos, cuidando para não amargar.

Nos casos de cascas e raízes, o ideal é a decocção e com isso ferverá com a água no processo. Algumas ervas podem ficar em infusão por até cinco minutos e o ideal é nunca adoçar o chá. Algumas pessoas gostam de saborizar com frutas e degustar gelado, o que é possível, mas deve ser consumido no mesmo dia, sempre fresco.