Orçamento do Estado do Espírito Santo vai superar os R$ 24 bi em 2024

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que o governo do Estado do Espírito Santo enviou à Assembleia Legislativa supera os R$ 24 bilhões. É este o tamanho do bolo que será dividido por Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública ao longo de 2024. Todos os detalhes serão apresentados, na manhã desta sexta-feira (29), em uma coletiva à imprensa que será dada pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, e pelos subsecretários de Estado do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, e da Receita, Thiago Duarte Venancio.
A expansão em relação ao orçamento atual, de R$ 22,5 bilhões, está em linha com o avanço dos últimos anos. Em 2022, a soma das despesas de todos os poderes ficou em R$ 20,2 bilhões. Em relação ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (pontapé inicial da formatação do orçamento), apresentado à Assembleia no começo de maio, uma diferença de mais de R$ 1 bilhão. Na oportunidade, a previsão geral estava em R$ 22,8 bilhões. De lá para cá, a expectativa de crescimento da economia brasileira, para 2023 e 2024, mudou positivamente.