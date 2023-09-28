Orçamento do Estado do Espírito Santo vai superar os R$ 24 bi em 2024

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) que o governo do Estado do Espírito Santo enviou à Assembleia Legislativa supera os R$ 24 bilhões. É este o tamanho do bolo que será dividido por Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública ao longo de 2024. Todos os detalhes serão apresentados, na manhã desta sexta-feira (29), em uma coletiva à imprensa que será dada pelo secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, e pelos subsecretários de Estado do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, e da Receita, Thiago Duarte Venancio.