Mercado imobiliário: investidores de fora chegam forte no Jockey de Itaparica

"Cerca de metade dos nossos clientes nos empreendimentos que estamos desenvolvendo naquela região moram fora do Estado, a maioria no exterior", afirma Alessandro Torezani, sócio da Argo Construtora, empresa que já lançou mil unidades no Jockey nos últimos anos e pretende colocar 17 torres de pé, naquela região, nos próximos sete anos. "Eles enxergam uma boa perspectiva de crescimento da região, claro, mas acreditam muito no potencial econômico do Espírito Santo. Além disso, quando comparado com Balneário Camboriú, que é um destino frequente dos recursos desses investidores, os preços praticados por aqui estão mais baixos, isso tudo atrai".