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Em expansão, Pimpolho quer estar em 50 países até 2024

Aos 60 anos, marca fundada em Vila Velha está investindo forte na ampliação da oferta de produtos e na presença internacional

Públicado em 

29 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - real
Crédito: Carlos Alberto
A Pimpolho, marca capixaba de produtos infantis com 60 anos de história, está ampliando sua participação no mercado externo. Até 2024 a marca estará em 50 países, ampliando a participação da divisão de comércio internacional no bolo total de vendas em 20%. América do Sul, América Central e Oriente Médio estão no foco do crescimento. Dez países dessas regiões passarão a receber produtos Pimpolho nos próximos meses.  
Nascida no Centro de Vila Velha como uma fabricante de roupas e calçados infantis, a Pimpolho tem investido pesado na diversificação de seu portfólio de produtos. A linha de cuidados com o bebê é o foco principal. É a chamada puericultura, área que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento. Hoje, a Pimpolho tem 7,5 mil itens no seu catálogo, até o final do ano serão 9 mil. O investimento total na expansão bate em R$ 40 milhões. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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