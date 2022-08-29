Em expansão, Pimpolho quer estar em 50 países até 2024

Nascida no Centro de Vila Velha como uma fabricante de roupas e calçados infantis, a Pimpolho tem investido pesado na diversificação de seu portfólio de produtos. A linha de cuidados com o bebê é o foco principal. É a chamada puericultura, área que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento. Hoje, a Pimpolho tem 7,5 mil itens no seu catálogo, até o final do ano serão 9 mil. O investimento total na expansão bate em R$ 40 milhões.