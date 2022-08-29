Em expansão, Pimpolho quer estar em 50 países até 2024

A Pimpolho, marca capixaba de produtos infantis com 60 anos de história,
está ampliando sua participação no mercado externo. Até 2024 a marca estará em 50 países, ampliando a participação da divisão de comércio internacional no bolo total de vendas em 20%. América do Sul, América Central e Oriente Médio estão no foco do crescimento. Dez países dessas regiões passarão a receber produtos Pimpolho nos próximos meses.
Nascida no Centro de Vila Velha como uma fabricante de roupas e calçados infantis, a Pimpolho tem investido pesado na diversificação de seu portfólio de produtos. A linha de cuidados com o bebê é o foco principal. É a chamada puericultura, área que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento. Hoje, a Pimpolho tem 7,5 mil itens no seu catálogo, até o final do ano serão 9 mil. O investimento total na expansão bate em R$ 40 milhões.