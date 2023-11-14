Crédito imobiliário: Banestes oferta mais de R$ 100 milhões por mês desde maio

O Banestes divulgou, nesta terça-feira (14), os resultados do terceiro trimestre de 2023.
Os números são positivos: entre julho e setembro, o lucro ficou em R$ 96 milhões, 25,1% acima do registrado no ano passado. No acumulado, entre janeiro e setembro, ficou em R$ 281 milhões, 8,6% acima de 2022. Um dos pontos de destaque nessa história toda é o avanço da carteira de crédito imobiliário do banco estadual. Em 30 de setembro, ela estava em R$ 2 bilhões, avanço de 71,1% nos últimos doze meses e de 49,8% no acumulado de 2023.
Nos últimos quatro meses, a média mensal de concessão de recursos para a compra da casa própria ficou em R$ 100 milhões, um recorde para o Banestes. Os números do ano são tão representativos que, entre janeiro e setembro, a instituição fez 50% de todo o histórico da carteira. Importante que o banco estatal ficou muitos anos sem operar na área.
De acordo com o Banco Central, há algum tempo que o banco capixaba é a instituição que pratica as taxas de juros mais competitivas do mercado dentro do segmento imobiliário. A política agressiva de juros é um dos grandes atrativos do Banestes.