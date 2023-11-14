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Negócios

Crédito imobiliário: Banestes oferta mais de R$ 100 milhões por mês desde maio

O Banestes divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2023. Entre julho e setembro, o lucro ficou em R$ 96 milhões, 25,1% acima do registrado em 2023

Públicado em 

14 nov 2023 às 16:38
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios
Prédios no bairro Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banestes divulgou, nesta terça-feira (14), os resultados do terceiro trimestre de 2023. Os números são positivos: entre julho e setembro, o lucro ficou em R$ 96 milhões, 25,1% acima do registrado no ano passado. No acumulado, entre janeiro e setembro, ficou em R$ 281 milhões, 8,6% acima de 2022. Um dos pontos de destaque nessa história toda é o avanço da carteira de crédito imobiliário do banco estadual. Em 30 de setembro, ela estava em R$ 2 bilhões, avanço de 71,1% nos últimos doze meses e de 49,8% no acumulado de 2023.
Nos últimos quatro meses, a média mensal de concessão de recursos para a compra da casa própria ficou em R$ 100 milhões, um recorde para o Banestes. Os números do ano são tão representativos que, entre janeiro e setembro, a instituição fez 50% de todo o histórico da carteira. Importante que o banco estatal ficou muitos anos sem operar na área.
De acordo com o Banco Central, há algum tempo que o banco capixaba é a instituição que pratica as taxas de juros mais competitivas do mercado dentro do segmento imobiliário. A política agressiva de juros é um dos grandes atrativos do Banestes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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