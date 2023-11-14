Com alta de 25%, Banestes lucra R$ 96 milhões no 3° trimestre de 2023

Agência Banestes em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O lucro líquido registrado pelo Banestes cresceu 25,1% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022, chegando a R$ 96 milhões. Considerando os nove primeiros meses do ano, o lucro líquido acumulado foi de R$ 281 milhões, um aumento de 8,6% ante janeiro a setembro de 2022.

Segundo o Banestes, o resultado positivo foi reflexo principalmente das rendas com operações de crédito e da manutenção da performance das receitas das operações com Títulos e Valores Mobiliários (TVM). O resultado operacional somou R$ 432 milhões, e quando observado apenas o terceiro trimestre, atingiu R$ 159 milhões, crescimento de 27,8% sobre o mesmo período do ano anterior.

"Alcançamos mais um resultado expressivo, proveniente dos bons negócios e investimentos com foco na satisfação dos clientes. Continuamos avançando nas ações para a oferta de crédito competitivo no mercado, na consolidação de parcerias fortes, na evolução de nossas soluções tecnológicas, além da formação constante da equipe em prol de um atendimento de qualidade e com eficiência", destacou o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Com alta de 25%, Banestes lucra R$ 96 milhões no 3º trimestre de 2023

Somente nos últimos cinco anos, o número de acionistas do Banestes cresceu mais de 16 vezes. No fim de setembro, foram registrados mais de 43 mil acionistas na base. Desse total, 59% está presente no Sudeste, sendo 31% somente no Estado de São Paulo.

Durante a apresentação de resultados, o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do banco, Silvio Henrique Brunoro Grillo, destacou que a carteira de crédito imobiliário do banco atingiu a marca de R$ 2 bilhões, um aumento de 49,8% nos nove primeiros meses do ano e 71,1% no acumulado do ano.

Resultados

A margem financeira líquida do banco cresceu 11,9% em 12 meses, chegando a R$ 860 milhões. Segundo Grillo, esse resultado reflete a performance do banco com as receitas de operação de crédito, que evoluíram 22,4% em 12 meses, e chegou a marca de R$ 1,1 bilhão. E ainda pela manutenção do resultado com operações de tesouraria, que alcançou o montante de R$ 942 milhões no trimestre.

As receitas com prestação de serviços no trimestre somaram o montante de R$ 87 milhões. O destaque no trimestre ficou por conta das receitas com arrecadação e convênios (alta de 5,3% em 12 meses), pacote de serviços (+3% em 12 meses) e angariação de seguros (+83,7% em 12 meses).

Os ativos totais registraram saldo de R$ 41,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023, expansão de 7,1% contra o mesmo trimestre do ano anterior e de 7,7% em relação à posição de junho de 2023. Esse saldo tem como destaque a expansão do saldo das operações de crédito e de títulos e valores mobiliários (TVM).

Em nove meses, foram distribuídos aos acionistas mais de R$ 95 milhões a título de Juros sobre o Capital Próprio. Somente no terceiro trimestre, foram destinados R$ 21 milhões aos acionistas a título de juros sobre capital próprio (JCP). O lucro líquido por ação atingiu R$ 0,30 no trimestre, acumulando o total anualizado de R$ 1,12. O montante distribuído corresponde a um payout anualizado de 56,2% do lucro líquido.

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