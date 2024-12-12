Cartórios: presidente do TJES promete colocar para votar revisão de taxas para imóveis

Prédios e casas em Vitória vistos a partir do Morro da Marinha, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Samuel Meira Brasil Júnior, em resposta ao corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, afirmou que irá pautar a revisão da tabela com as taxas cobradas pelos cartórios do Estado para se registrar um imóvel. Desde 2001 que os valores não mudam. "Determinei a reinclusão em pauta para que o Tribunal possa deliberar definitivamente sobre a nova tabela, de acordo com o estudo elaborado pela Comissão".

O Conselho Nacional de Justiça foi acionado por Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) do Estado sobre o tema ainda em 2017. Muito embora uma comissão tenha sido instalada, nada mudou na ponta. Diante do cenário, na semana passada, Ademi, Sinduscon e outras seis entidades assinaram um outro ofício e encaminharam ao CNJ cobrando providências.

Na resposta ao CNJ, o presidente do TJES não diz quando levará o tema ao plenário. A aposta é que os encaminhamentos se deem na volta do recesso de final de ano, em fevereiro de 2025.