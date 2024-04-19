BR 101: análise sobre proposta de acordo avança no TCU e desfecho se aproxima

A partir daí o caminho é o seguinte: o processo seguirá para o plenário do Tribunal de Contas da União. Será escolhido um relator para tratar do assunto. Analisado o caso, o ministro apresentará seu voto no pleno e os demais integrantes, são nove ao todo, votarão pela aprovação ou não do rearranjo proposto. A esperança é de que tudo esteja resolvido em mais 60 dias.

A expectativa é de que o novo contrato, a proposta está sob sigilo, diminua bastante os trechos duplicados, aumente a quantidade de terceiras faixas, mantenha os contornos de cidades como Linhares e, principalmente, acelere o ritmo das obras. O clima é de muito otimismo por aqui e também no Ministérios dos Transportes. O governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraço estão em constante contato com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com os ministros do TCU.