A simbiose política entre Luciano Huck e Paulo Hartung

Coluna Vitor Vogas - 19-08-2019 Crédito: Amarildo

Luciano Huck está se preparando e se qualificando para entrar na política. Agora ele tem com sobras o que lhe faltava em 2018: tempo para se preparar.

No ano passado, o lançamento de uma candidatura à Presidência decidida a poucos meses da eleição, sem um projeto maduro e o devido treinamento prévio, poderia ter sido uma aventura precipitada. E a falta desse tempo necessário de preparação e maturação com certeza pesou no recuo do apresentador. Huck tinha plena consciência de que não estava pronto. No discurso feito em Vila Velha, ao lado de Paulo Hartung , na quarta-feira passada, ele mesmo indicou isso.

Agora é diferente. E, assim como Lula sempre fez quando estava sem mandato, mas almejando um (as “caravanas da cidadania”), Huck, a partir de Vila Velha, deve começar a percorrer o país. Agora não só para gravar os quadros de seu programa de TV, mas também participando de palestras e debates voltados para a mobilização política e para a construção de um “projeto de país”, algo que, sem citar Bolsonaro , ele diz que o Brasil atualmente não possui.

“Projeto de país”, por sinal, foi expressão muito usada por Huck em Vila Velha. Mas as três palavras eram sempre acompanhadas da ressalva: o movimento em que ele está não é político, mas cívico; e não se trata de projeto político, muito menos pessoal.

Além disso, não existe projeto de país como um fim em si mesmo. De que adianta construir a várias mãos um projeto para o país e, na próxima eleição geral, colocá-lo na gaveta? Quem constrói um “projeto de país” o faz, é evidente, para disputá-lo nas urnas.

Huck pode até não ser o candidato que representará esse projeto em 2022, mas é seu rosto mais conhecido e, como tal, será no mínimo o garoto-propaganda da candidatura que venha a nascer daí.

Nesse ínterim, um dos coadjuvantes certos desse filme estrelado por Huck é Paulo Hartung. Em Vila Velha, ficou ainda mais explícita a simbiose desenvolvida entre os dois: Hartung pega emprestado o carisma e a projeção nacional de Huck junto às massas; Huck pega carona na capacidade técnica e no prestígio de Hartung junto ao mercado financeiro, empresários, economistas e boa parte da classe política, ativos que hoje faltam ao apresentador.

“Karatê Kid”, e rasgou elogios à sua capacidade de analisar e antecipar cenários. Huck tem mantido Hartung bem próximo dele por onde vai para falar de política, praticamente como um “seguro”, um avalista, um fiador. Não por acaso, Huck San chamou Hartung de senhor Miyagi , o mestre do, e rasgou elogios à sua capacidade de analisar e antecipar cenários. Huck tem mantido Hartung bem próximo dele por onde vai para falar de política, praticamente como um “seguro”, um avalista, um fiador.

“Não sou técnico de nada”, escusou-se Huck várias vezes em sua fala em Vila Velha. Mas a presença de Hartung ali, dois metros atrás, deixa implícito: “O técnico aqui é ele e, se vocês precisarem de algum aprofundamento, fiquem tranquilos porque ele tá comigo. Se eu precisar, posso perguntar a ele”.