É sério: é proibido sorrir para tirar foto da Carteira de Identidade

Vitória
Publicado em 06/09/2019 às 12h50
Atualizado em 29/09/2019 às 14h48

A Polícia Civil informa: nada de sorrir para a foto na hora de tirar a Carteira de Identidade. Uma instrução da PC, publicada no Diário Oficial, estabelece que quem tirar RG no Espírito Santo não pode ter a foto com o semblante de sorriso no documento. Não havia regra que previsse esse impedimento. Agora, a pessoa deve apresentar “fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho (rosto)”.

Outras restrições

Para quem não dispensa usar óculos até para a foto do documento, fica o recado: a Polícia Civil determina que as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera, ou imagens diversas nas lentes. Não vale também usar chapéu ou editar a imagem que ficará no documento.

