É sério: é proibido sorrir para tirar foto da Carteira de Identidade

A Polícia Civil informa: nada de sorrir para a foto na hora de tirar a Carteira de Identidade. Uma instrução da PC, publicada no Diário Oficial, estabelece que quem tirar RG no Espírito Santo não pode ter a foto com o semblante de sorriso no documento. Não havia regra que previsse esse impedimento. Agora, a pessoa deve apresentar “fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho (rosto)”.



