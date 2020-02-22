Cobra de 2 metros é resgatada de uma rua na Prainha, em Vila Velha

Que o carnaval atrai as pessoas para a rua, não é novidade pra ninguém, mas o que surpreende mesmo é uma cobra sair do seu refúgio tranquilo para dar uma passeadinha numa área urbana no primeiro dia da folia.
Sim, aconteceu nesta manhã (22) numa rua bucólica da Prainha, em Vila Velha
, onde uma vistosa jiboia, de dois metros, foi observada por moradores “passeando” tranquilamente na calçada ao lado da mata da Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), na Rua Florêncio Queirós.
Um morador, preocupado com as pessoas que passam pela rua, acionou a Polícia Ambiental
, no final da manhã, para resgatar o animal. Por volta das 15h, uma equipe da Polícia Ambiental foi ao local e, pacientemente, resgatou a cobra e a colocou numa bombona de plástico para levá-la, segundo os policiais, para outro ambiente.
Um grupo de moradores acompanhou o resgate. “Ela estava rondando aqui desde cedo, num vaivém constante. A equipe da Polícia Ambiental tinha dois homens e duas mulheres. Uma delas, inclusive, foi a mais eficiente. Ela colocou uma luva e segurava a cobra para enfiá-la dentro do tonel. Foi muito bonito mesmo”, elogia uma moradora que não quis ser identificada.
A aposentada conta que desde 11h ficou observando o bicho, a pedido da Polícia Ambiental, que fez o contato inicial por telefone. “Ficamos com medo de uma pessoa passar e querer matar a cobra, por isso ficamos na rua. Foi um festa o nosso carnaval”, brincou a moradora, que acha que o bicho vivia na mata ao lado da rua, na área da Eames.
Portanto, o carnaval continua. Com os moradores da Prainha com a consciência tranquila e em paz por proteger a cobra que resolveu dar um rolezinho no carnaval. E toca a festa!