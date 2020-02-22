  • Cobra de 2 metros é resgatada de uma rua na Prainha, em Vila Velha
Leonel Ximenes

Cobra de 2 metros é resgatada de uma rua na Prainha, em Vila Velha

A jiboia estava passeando tranquilamente pela calçada ao lado da Marinha, foi resgatada pela Polícia Ambiental e levada para outro local

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 18:55

Que o carnaval atrai as pessoas para a rua, não é novidade pra ninguém, mas o que surpreende mesmo é uma cobra sair do seu refúgio tranquilo para dar uma passeadinha numa área urbana no primeiro dia da folia.
Sim, aconteceu nesta manhã (22) numa rua bucólica da Prainha, em Vila Velha, onde uma vistosa jiboia, de dois metros, foi observada por moradores “passeando” tranquilamente na calçada ao lado da mata da Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), na Rua Florêncio Queirós.
Um morador, preocupado com as pessoas que passam pela rua, acionou a Polícia Ambiental, no final da manhã, para resgatar o animal. Por volta das 15h, uma equipe da Polícia Ambiental foi ao local e, pacientemente, resgatou a cobra e a colocou numa bombona de plástico para levá-la, segundo os policiais, para outro ambiente.
A jiboia na calçada ao lado do muro da Marinha, na Prainha Crédito: Foto do leitor
Um grupo de moradores acompanhou o resgate. “Ela estava rondando aqui desde cedo, num vaivém constante. A equipe da Polícia Ambiental tinha dois homens e duas mulheres. Uma delas, inclusive, foi a mais eficiente. Ela colocou uma luva e segurava a cobra para enfiá-la dentro do tonel. Foi muito bonito mesmo”, elogia uma moradora que não quis ser identificada.

A aposentada conta que desde 11h ficou observando o bicho, a pedido da Polícia Ambiental, que fez o contato inicial por telefone. “Ficamos com medo de uma pessoa passar e querer matar a cobra, por isso ficamos na rua. Foi um festa o nosso carnaval”, brincou a moradora, que acha que o bicho vivia na mata ao lado da rua, na área da Eames.
Portanto, o carnaval continua. Com os moradores da Prainha com a consciência tranquila e em paz por proteger a cobra que resolveu dar um rolezinho no carnaval. E toca a festa!

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

