Revitalização: Prainha acumula projetos parados em Vila Velha

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha. Local concentra sítio histórico e religioso, além de potencial para grandes projetos Crédito: Fernando Madeira

A revitalização do Parque da Prainha, em Vila Velha, ainda não tem data para sair do papel. Contudo, a prefeitura do município afirma que um passo importante para a mudança foi dado com a criação da Comissão de Gestão do Sítio Histórico da Prainha.

Vale lembrar que, em meados de 2018, a Prefeitura de Vila Velha já havia divulgado um plano para promover melhorias na região, como implantação de ciclovia e renovação da iluminação pública. Este, aliás, é só um dos planos que foram prometidos e nunca foram concretizados.

A região da Prainha tem grande peso histórico para o Espírito Santo. Foi por lá que os primeiros portugueses chegaram ao Estado. Lá também está a Igreja do Rosário, uma das mais antigas do país.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Abreu de Almeida os projetos apresentados eram reprovados pela comunidade e, por isso, não eram colocados em prática. Veio, daí, então, a necessidade de se criar a Comissão de Gestão do Sítio Histórico da Prainha.

“Com essa comissão, nós temos um espaço para debater o que será feito com o sítio histórico da Prainha. Nas reuniões, serão propostas soluções para tocar os projetos pra frente. Na comissão, há representantes de seis setores da sociedade civil e de seis secretarias da Prefeitura de Vila Velha”, explica Abreu.

As reuniões já começaram e alguns pontos já foram debatidos, por exemplo, a promessa de criar um aplicativo do Sítio Histórico da Prainha e do Convento da Penha em parceria com as faculdades do município.

“São cinco câmaras técnicas perseguindo os itens propostos. O projeto está caminhando, observando qual é a melhor solução a ser aplicada”, explica.

PROMESSAS

Em 2010, já se falava sobre os inúmeros projetos de revitalização da Prainha que eram engavetados sem nunca sair do papel.

No ano passado, a Prefeitura de Vila Velha divulgou projeto com previsão de implantar ciclovia na região, melhorar a iluminação pública, embutir a fiação no subsolo, criar feira gastronômica, desenvolver aplicativo do Sítio Histórico da Prainha e do Convento da Penha e melhorar a estrutura do Museu Homero Massena e da Casa da Memória.

Antes, em 2017, o prefeito Max Filho prometeu a moradores do bairro que buscaria parceria com o governo do Estado para atender reivindicações feitas por eles. Entre elas, estava mais segurança, melhoria na sinalização e iluminação das ruas do bairro.

Na época, a comunidade pediu também a preservação dos monumentos históricos, revitalização da área de lazer e a transformação da região em um polo turístico e cultural da cidade.

HISTÓRICO

Lista de promessas

2018

A Prefeitura de Vila Velha anunciou a implantação de ciclovia, melhorarias na iluminação pública, criação de feira gastronômica. Além de melhorar a estrutura do Museu Homero Massena e da Casa da Memória.

2017

O prefeito Max Filho prometeu que buscaria parceria com o governo do Estado para atender reivindicações como mais segurança, melhoria na sinalização e iluminação. A comunidade pediu também a preservação dos monumentos históricos, revitalização da área de lazer e a transformação da região em um polo turístico.

2013

Foi apresentado um projeto que previa construção de áreas para romeiros, lanchonetes, restaurantes, área para grandes eventos.

2010