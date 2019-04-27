Revitalização: Prainha acumula projetos parados em Vila Velha

A revitalização do Parque da Prainha, em Vila Velha, ainda não tem data para sair do papel. Contudo, a prefeitura do município afirma que um passo importante para a mudança foi dado com a criação da Comissão de Gestão do Sítio Histórico da Prainha.
Vale lembrar que, em meados de 2018, a Prefeitura de Vila Velha já havia divulgado um plano para promover melhorias na região, como implantação de ciclovia e renovação da iluminação pública. Este, aliás, é só um dos planos que foram prometidos e nunca foram concretizados.
A região da Prainha tem grande peso histórico para o Espírito Santo. Foi por lá que os primeiros portugueses chegaram ao Estado. Lá também está a Igreja do Rosário, uma das mais antigas do país.
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, André Abreu de Almeida os projetos apresentados eram reprovados pela comunidade e, por isso, não eram colocados em prática. Veio, daí, então, a necessidade de se criar a Comissão de Gestão do Sítio Histórico da Prainha.
“Com essa comissão, nós temos um espaço para debater o que será feito com o sítio histórico da Prainha. Nas reuniões, serão propostas soluções para tocar os projetos pra frente. Na comissão, há representantes de seis setores da sociedade civil e de seis secretarias da Prefeitura de Vila Velha”, explica Abreu.
As reuniões já começaram e alguns pontos já foram debatidos, por exemplo, a promessa de criar um aplicativo do Sítio Histórico da Prainha e do Convento da Penha em parceria com as faculdades do município.
“São cinco câmaras técnicas perseguindo os itens propostos. O projeto está caminhando, observando qual é a melhor solução a ser aplicada”, explica.
PROMESSAS
Em 2010, já se falava sobre os inúmeros projetos de revitalização da Prainha que eram engavetados sem nunca sair do papel.
No ano passado, a Prefeitura de Vila Velha divulgou projeto com previsão de implantar ciclovia na região, melhorar a iluminação pública, embutir a fiação no subsolo, criar feira gastronômica, desenvolver aplicativo do Sítio Histórico da Prainha e do Convento da Penha e melhorar a estrutura do Museu Homero Massena e da Casa da Memória.
Antes, em 2017, o prefeito Max Filho prometeu a moradores do bairro que buscaria parceria com o governo do Estado para atender reivindicações feitas por eles. Entre elas, estava mais segurança, melhoria na sinalização e iluminação das ruas do bairro.
Na época, a comunidade pediu também a preservação dos monumentos históricos, revitalização da área de lazer e a transformação da região em um polo turístico e cultural da cidade.
HISTÓRICO
Lista de promessas
2018
A Prefeitura de Vila Velha anunciou a implantação de ciclovia, melhorarias na iluminação pública, criação de feira gastronômica. Além de melhorar a estrutura do Museu Homero Massena e da Casa da Memória.
2017
O prefeito Max Filho prometeu que buscaria parceria com o governo do Estado para atender reivindicações como mais segurança, melhoria na sinalização e iluminação. A comunidade pediu também a preservação dos monumentos históricos, revitalização da área de lazer e a transformação da região em um polo turístico.
2013
Foi apresentado um projeto que previa construção de áreas para romeiros, lanchonetes, restaurantes, área para grandes eventos.
2010
Empresários apresentaram um projeto de reforma para o Parque da Prainha. O plano contava, entre outras coisas, com uma marina para lanchas e iates de passeio e um hortomercado municipal.