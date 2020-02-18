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Família procura jiboia de estimação que desapareceu em Vitória

Cobra, batizada de Gegê, sumiu de casa no bairro Resistência, no último sábado (15).

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:46
Jiboia está desaparecida,  Crédito: Luiz Felipe Xavier da Vitória/ VC no ES1
Uma família do bairro Resistência, em Vitória, está procurando uma cobra de estimação que desapareceu de casa no último sábado (15).
A cobra, batizada de Genivaldo, o Gegê, é uma jiboia arco-íris e tem seis anos. Segundo a família, ela é dócil e foi comprada em um criadouro autorizado para vender jibóias no Brasil.
Gegê também tem um microchip com informações debaixo da pele. A família teme que o animal seja morto.
Quem tiver informações sobre o animal basta entrar em contato com a família pelo telefone (27) 99247-6462 ou (27) 98829-9805.
As informações são da TV Gazeta | G1 ES

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