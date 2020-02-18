Família procura jiboia de estimação que desapareceu em Vitória

Jiboia está desaparecida, Crédito: Luiz Felipe Xavier da Vitória/ VC no ES1

Uma família do bairro Resistência, em Vitória, está procurando uma cobra de estimação que desapareceu de casa no último sábado (15).

A cobra, batizada de Genivaldo, o Gegê, é uma jiboia arco-íris e tem seis anos. Segundo a família, ela é dócil e foi comprada em um criadouro autorizado para vender jibóias no Brasil.

Gegê também tem um microchip com informações debaixo da pele. A família teme que o animal seja morto.

Quem tiver informações sobre o animal basta entrar em contato com a família pelo telefone (27) 99247-6462 ou (27) 98829-9805.