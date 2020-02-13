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Mistério

Família procura por produtor rural que desapareceu em Marataízes

De acordo com uma parente, o produtor de abacaxi Jamil Brandão Benevides saiu para dar uma volta de bicicleta e não foi mais visto

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 21:07
Jamil Brandão Benevides, morador de Marataízes, está desaparecido Crédito: Arquivo da família
A família do produtor de abacaxi Jamil Brandão Benevides, de 43 anos, faz buscas pelo paradeiro do agricultor de Marataízes desde a tarde desta segunda-feira (10). Após trabalhar, tomou um banho, disse que daria uma volta de bicicleta e nunca mais voltou para casa.
Segundo a prima do produtor, Giovana Benevides Brandão dos Santos, o Jamil mora no interior de Marataízes, na localidade de Imburi, há 10 quilômetros da sede. O homem mora com a esposa e um filho. Ele sumiu na segunda feira (10), por volta das 15h40. Naquele dia ele foi na roça com a sobrinho, tomou banho a tarde, falou com um filho que ia dar uma volta e não apareceu mais, revela.

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A prima contou que o produtor fazia uso de remédios controlados. Recentemente, os médicos haviam trocado a medicação, pois se queixava de insônia. Jamil Brandão saiu sem documentos e não tinha celular.
A família registrou o caso na Polícia Civil e fez buscas por toda a região. Eles pedem que as pessoas não atrapalhem na busca com notícias falsas. Informações que levem ao paradeiro do produtor devem ser passadas pelo Disque-Denúncia no 181 ou pelo número (28) 99950-5584.

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