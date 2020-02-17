Família procura jovem que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

Karine Syang Rodrigues Olveira está desaparecida há dias Crédito: Acervo Pessoal

A adolescente Karine Syang Rodrigues Oliveira, de 16 anos, está desaparecida desde a madrugada da última sexta-feira (14), quando foi vista pelos familiares, na própria casa onde mora, em Jacareípe, na Serra . Desde então, ela não frequentou mais o colégio, amigos não a viram e as ligações para o celular dela caem direto na caixa postal.

Quem percebeu que a jovem não estava mais na residência foi a mãe, ao receber uma das crianças de que toma conta, por volta das 4h40. Peguei a chave do meu marido e fui abrir o portão. Quando cheguei lá, vi que ele já estava aberto e com a chave da Karine. Nessa hora, subi e vi que ela não estava mais no quarto, contou Valdinéia da Silva Rodrigues Oliveira.

"Estou apavorada. Nunca imaginei que a minha filha pudesse fazer uma coisa dessas. Quero que ela volte, independente de qualquer coisa" Valdinéia da Silva Rodrigues Oliveira - Mãe de Karine e autônoma

De acordo com os pais, Karine é uma pessoa tranquila, que nunca causou nenhum tipo de problema; mas desde agosto do ano passado, por consequência de um relacionamento amoroso, ela entrou em depressão, começou a fazer tratamento psicológico e mudou de uma escola em Santa Helena para outra em Almirante Barroso, ambas em Vitória.

Rogério e Valdinéia, pais de Karine, estão preocupados e dormindo mal há dias Crédito: Acervo Pessoal

No dia anterior ao desaparecimento, os pais voltaram a questionar o horário em que Karine chegava em casa, sempre por volta das 23h. As aulas dela terminam por volta das 18h30. Ela sempre falava que demorava por causa do trânsito. Mesmo assim, ficamos preocupados, porque pensamos que tinha um pouco de omissão, explicou o pai, Rogério de Sales Oliveira.

"Acabamos falando em um tom mais alto, mas nossa intenção não era castigá-la. Tudo que queremos agora é abraçar a nossa filha" Rogério de Sales Oliveira - Pai de Karine e autônomo

A última pessoa com quem Karine teria falado foi a irmã, Flávia Cristina Rodrigues Oliveira Moreira. Ela falou que estava com alguns problemas. Conversamos e a convidei para orar junto comigo, já que somos evangélicas. No final ela se conformou e estava aparentemente bem", contou. "Mas no dia seguinte, acordei com essa notícia", completou.

A adolescente Karine, ao lado da mãe Valdinéia Crédito: Acervo Pessoal

Na própria sexta-feira (14), o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional da Serra. No dia seguinte, os pais começaram a divulgar o caso nas redes sociais e chegaram a procurá-la em alguns locais em que acharam que a Karine poderia estar, mas sem sucesso. Estamos sem chão, resumiu o pai.

A PROCURA

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas de Vitória (DEPD) e que diligências estão sendo realizadas desde o momento em que os familiares comunicaram o desaparecimento. Na região apontada como a localização da adolescente, nenhum morador a reconheceu, afirmou o texto.