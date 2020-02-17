Família procura jovem que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

A adolescente Karine Syang Rodrigues Oliveira, de 16 anos, está desaparecida desde a madrugada da última sexta-feira (14), quando foi vista pelos familiares, na própria casa onde mora, em Jacareípe, na Serra. Desde então, ela não frequentou mais o colégio, amigos não a viram e as ligações para o celular dela caem direto na caixa postal.
Quem percebeu que a jovem não estava mais na residência foi a mãe, ao receber uma das crianças de que toma conta, por volta das 4h40. Peguei a chave do meu marido e fui abrir o portão. Quando cheguei lá, vi que ele já estava aberto e com a chave da Karine. Nessa hora, subi e vi que ela não estava mais no quarto, contou Valdinéia da Silva Rodrigues Oliveira.
"Estou apavorada. Nunca imaginei que a minha filha pudesse fazer uma coisa dessas. Quero que ela volte, independente de qualquer coisa"
De acordo com os pais, Karine é uma pessoa tranquila, que nunca causou nenhum tipo de problema; mas desde agosto do ano passado, por consequência de um relacionamento amoroso, ela entrou em depressão, começou a fazer tratamento psicológico e mudou de uma escola em Santa Helena para outra em Almirante Barroso, ambas em Vitória.
No dia anterior ao desaparecimento, os pais voltaram a questionar o horário em que Karine chegava em casa, sempre por volta das 23h. As aulas dela terminam por volta das 18h30. Ela sempre falava que demorava por causa do trânsito. Mesmo assim, ficamos preocupados, porque pensamos que tinha um pouco de omissão, explicou o pai, Rogério de Sales Oliveira.
"Acabamos falando em um tom mais alto, mas nossa intenção não era castigá-la. Tudo que queremos agora é abraçar a nossa filha"
A última pessoa com quem Karine teria falado foi a irmã, Flávia Cristina Rodrigues Oliveira Moreira. Ela falou que estava com alguns problemas. Conversamos e a convidei para orar junto comigo, já que somos evangélicas. No final ela se conformou e estava aparentemente bem", contou. "Mas no dia seguinte, acordei com essa notícia", completou.
Na própria sexta-feira (14), o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional da Serra. No dia seguinte, os pais começaram a divulgar o caso nas redes sociais e chegaram a procurá-la em alguns locais em que acharam que a Karine poderia estar, mas sem sucesso. Estamos sem chão, resumiu o pai.
A PROCURA
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas de Vitória (DEPD) e que diligências estão sendo realizadas desde o momento em que os familiares comunicaram o desaparecimento. Na região apontada como a localização da adolescente, nenhum morador a reconheceu, afirmou o texto.