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Desespero

Família procura jovem que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

A jovem Karine Syang Rodrigues Oliveira, de 16 anos, sumiu durante a madrugada da última sexta-feira (14)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 17:43
Karine Syang Rodrigues Olveira está desaparecida há dias Crédito: Acervo Pessoal
A adolescente Karine Syang Rodrigues Oliveira, de 16 anos, está desaparecida desde a madrugada da última sexta-feira (14), quando foi vista pelos familiares, na própria casa onde mora, em Jacareípe, na Serra. Desde então, ela não frequentou mais o colégio, amigos não a viram e as ligações para o celular dela caem direto na caixa postal.
Quem percebeu que a jovem não estava mais na residência foi a mãe, ao receber uma das crianças de que toma conta, por volta das 4h40. Peguei a chave do meu marido e fui abrir o portão. Quando cheguei lá, vi que ele já estava aberto e com a chave da Karine. Nessa hora, subi e vi que ela não estava mais no quarto, contou Valdinéia da Silva Rodrigues Oliveira.
"Estou apavorada. Nunca imaginei que a minha filha pudesse fazer uma coisa dessas. Quero que ela volte, independente de qualquer coisa"
Valdinéia da Silva Rodrigues Oliveira - Mãe de Karine e autônoma
De acordo com os pais, Karine é uma pessoa tranquila, que nunca causou nenhum tipo de problema; mas desde agosto do ano passado, por consequência de um relacionamento amoroso, ela entrou em depressão, começou a fazer tratamento psicológico e mudou de uma escola em Santa Helena para outra em Almirante Barroso, ambas em Vitória.
Rogério e Valdinéia, pais de Karine, estão preocupados e dormindo mal há dias Crédito: Acervo Pessoal
No dia anterior ao desaparecimento, os pais voltaram a questionar o horário em que Karine chegava em casa, sempre por volta das 23h. As aulas dela terminam por volta das 18h30. Ela sempre falava que demorava por causa do trânsito. Mesmo assim, ficamos preocupados, porque pensamos que tinha um pouco de omissão, explicou o pai, Rogério de Sales Oliveira.
"Acabamos falando em um tom mais alto, mas nossa intenção não era castigá-la. Tudo que queremos agora é abraçar a nossa filha"
Rogério de Sales Oliveira - Pai de Karine e autônomo
A última pessoa com quem Karine teria falado foi a irmã, Flávia Cristina Rodrigues Oliveira Moreira. Ela falou que estava com alguns problemas. Conversamos e a convidei para orar junto comigo, já que somos evangélicas. No final ela se conformou e estava aparentemente bem", contou. "Mas no dia seguinte, acordei com essa notícia", completou.
A adolescente Karine, ao lado da mãe Valdinéia Crédito: Acervo Pessoal
Na própria sexta-feira (14), o desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional da Serra. No dia seguinte, os pais começaram a divulgar o caso nas redes sociais e chegaram a procurá-la em alguns locais em que acharam que a Karine poderia estar, mas sem sucesso. Estamos sem chão, resumiu o pai.

A PROCURA

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas de Vitória (DEPD) e que diligências estão sendo realizadas desde o momento em que os familiares comunicaram o desaparecimento. Na região apontada como a localização da adolescente, nenhum morador a reconheceu, afirmou o texto.
Quem tiver qualquer informação a respeito do paradeiro de Karine deve registrá-la junto ao Disque-Denúncia, pelo número 181 ou pelo site oficial. Outra possibilidade é o telefone da DEPD: (27) 3137-9065. Quem preferir, também pode contatar o próprio pai da vítima, o autônomo Rogério de Sales Oliveira pelo (27) 9 9815-2070.

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