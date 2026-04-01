Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos

A NASA está nos ajustes finais para o lançamento da missão Artemis 2, que marcará o retorno de uma tripulação à órbita da Lua após mais de 50 anos.
A decolagem, que enviará quatro astronautas à Lua, está prevista para as 19h24 (horário de Brasília) a partir de Cabo Canaveral, na Flórida.
A contagem regressiva para o lançamento da Artemis está pausada no momento em T-10 minutos.
No jargão espacial, o "T" indica o instante da decolagem — ou seja, faltam 10 minutos para o lançamento.
Essa pausa é planejada e faz parte do protocolo. Ela permite que engenheiros e a equipe de controle realizem as últimas checagens no foguete, na espaçonave e nas condições do tempo.
Se tudo estiver em ordem, a contagem será retomada após a liberação do diretor de lançamento para a etapa final antes da decolagem.
Durante os testes preparatórios, a agência identificou dois problemas técnicos, ambos já solucionados — um envolvendo a bateria do Sistema de Lançamento e outro relacionado a um mecanismo de segurança da espaçonave.
Embora falhas desse tipo não sejam incomuns em missões espaciais, especialistas apontam que o surgimento de questões técnicas tão próximo da janela de lançamento pode gerar preocupação.
Enquanto isso, os quatro astronautas da missão já estão acomodados na espaçonave.
A missão Artemis 2 terá duração de 10 dias e, embora não inclua um pouso na Lua, prevê que a tripulação realize uma órbita ao redor do satélite natural.
Durante o trajeto, os astronautas devem se afastar da Terra mais do que qualquer ser humano já conseguiu.
Toda a viagem será realizada em uma cápsula com dimensões semelhantes às de um micro-ônibus.
Esta reportagem está sendo atualizada.