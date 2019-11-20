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Susto!

Jiboia de quase três metros é capturada em banheiro de casa na Serra

O animal pesava 12 kg. Militares da Polícia Ambiental foram quem recolheram o animal, que foi levado para local adequado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 21:52

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 21:52

Jibóia de três metros é encontrada em residência na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma jiboia de quase três metros e com 12 kg foi capturada no banheiro de uma casa no bairro Planalto serrano, município de Serra, na manhã desta terça-feira (19). Militares da Polícia Ambiental foram quem recolheram o animal, que foi levado para local adequado.
O morador Ariston e a esposa encontraram o animal logo pela manhã e toda a situação não passou de um grande susto, pois o animal não atacou ninguém.
A jiboia é uma serpente típica das Américas Central e do Sul e, apesar do tamanho, não é venenosa. As adultas da espécie podem chegar a até quatro metros de comprimento.

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