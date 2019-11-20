Jiboia de quase três metros é capturada em banheiro de casa na Serra

Uma jiboia de quase três metros e com 12 kg foi capturada no banheiro de uma casa no bairro Planalto serrano, município de Serra, na manhã desta terça-feira (19). Militares da Polícia Ambiental foram quem recolheram o animal, que foi levado para local adequado.
O morador Ariston e a esposa encontraram o animal logo pela manhã e toda a situação não passou de um grande susto, pois o animal não atacou ninguém.
A jiboia é uma serpente típica das Américas Central e do Sul e, apesar do tamanho, não é venenosa. As adultas da espécie podem chegar a até quatro metros de comprimento.