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Praia dos Adventistas

Cobra aparece em praia de Guarapari e assusta banhistas

O animal foi visto rastejando na areia e, posteriormente, foi localizado enrolado em uma árvore

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 18:43
Cobra é encontrada na Praia dos Adventistas, em Guarapari Crédito: Deybson Novelli
A presença de uma cobra na praia dos Adventistas, em Guarapari, assustou banhistas e comerciantes da região nesta quinta-feira (31). O animal - de espécie ainda não identificada - estava rastejando pela areia na parte da manhã. E, durante a tarde, foi visto enrolado em uma árvore.
O empresário Deybson Novelli, 33, estava no local e disse que a praia estava lotada devido ao calor. Algumas pessoas, inclusive, tiveram receio de serem picadas. "É muito perigoso. Quem precisa acessar a água, tem que passar por aqui", disse.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura informou que uma equipe da prefeitura foi até a praia e fez o recolhimento da cobra, que será devolvida à natureza. 

Cobra é encontrada na Praia dos Adventistas, em Guarapari

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SAIBA COMO IDENTIFICAR COBRAS VENENOSAS E NÃO-VENENOSAS 

As diferenças entre as espécies de cobras venenosas e não-venenosas são visíveis e qualquer pessoa é capaz de identificá-las, afirma o biólogo Marco Bravo.
O profissional explica que, normalmente, as espécies predadoras atacam no período noturno, mas podem ocorrer casos de picadas durante o dia.
A primeira coisa a ser observada é a pupila. As venenosas possuem o olho em formato vertical e nas outras é circular. Outras características marcantes são a presença de dentes peçonhentos, cabeça triangular, calda fina e furinho entre os olhos e o nariz - fosseta loreal.
Por via das dúvidas, o ideal é não chegar perto nem mexer com o animal até a chegada dos órgãos especializados.
Em casos de picada o biólogo orienta que a pessoa não deve sair correndo, pois o veneno se espalha mais rápido. Posteriormente, deve tentar identificar as características da cobra e informá-las no posto de saúde para tomar o soro específico.

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