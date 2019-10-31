Cobra aparece em praia de Guarapari e assusta banhistas

Cobra é encontrada na Praia dos Adventistas, em Guarapari Crédito: Deybson Novelli

praia dos Adventistas, em , assustou banhistas e comerciantes da região nesta quinta-feira (31). O animal - de espécie ainda não identificada - estava rastejando pela areia na parte da manhã. E, durante a tarde, foi visto enrolado em uma árvore. A presença de uma cobra na, em Guarapari , assustou banhistas e comerciantes da região nesta quinta-feira (31). O animal - de espécie ainda não identificada - estava rastejando pela areia na parte da manhã. E, durante a tarde, foi visto enrolado em uma árvore.

O empresário Deybson Novelli, 33, estava no local e disse que a praia estava lotada devido ao calor. Algumas pessoas, inclusive, tiveram receio de serem picadas. "É muito perigoso. Quem precisa acessar a água, tem que passar por aqui", disse.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura informou que uma equipe da prefeitura foi até a praia e fez o recolhimento da cobra, que será devolvida à natureza.

Cobra é encontrada na Praia dos Adventistas, em Guarapari

SAIBA COMO IDENTIFICAR COBRAS VENENOSAS E NÃO-VENENOSAS

As diferenças entre as espécies de cobras venenosas e não-venenosas são visíveis e qualquer pessoa é capaz de identificá-las, afirma o biólogo Marco Bravo.

O profissional explica que, normalmente, as espécies predadoras atacam no período noturno, mas podem ocorrer casos de picadas durante o dia.

A primeira coisa a ser observada é a pupila. As venenosas possuem o olho em formato vertical e nas outras é circular. Outras características marcantes são a presença de dentes peçonhentos, cabeça triangular, calda fina e furinho entre os olhos e o nariz - fosseta loreal.

Por via das dúvidas, o ideal é não chegar perto nem mexer com o animal até a chegada dos órgãos especializados.