Onça-parda resgatada no ES: coleira pode machucar animal?

Onça foi solta na reserva de Sooretama na noite desta sexta-feira (23) Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental

Gazeta Online após publicação de fotos da onça-parda — que apareceu em uma residência em Baixo Guandu na última sexta-feira (23), em seu novo lar: a Reserva de Sooretama. Nas imagens, o animal aparece portando uma larga coleira. A coleira não machuca? Essa foi uma das perguntas mais recorrentes no Facebook doapós publicação de fotos da onça-parda — que apareceu em uma residência emna última sexta-feira (23), em seu novo lar: a Reserva de. Nas imagens, o animal aparece portando uma larga coleira.

- Será que pode machucar?

- O animal não pode acabar se enforcando?

- Para que serve?

Inicialmente, Rossi explica que as coleiras são dimensionadas proporcionalmente em relação ao peso do animal — que, no caso, foi constatado de que se tratava de um macho sadio, com 38 quilos e idade entre dois e três anos.

O volume e o peso está relacionado com o sistema de baterias que alimentam o transmissor de sinal para o satélite que recebe as informações e as enviam para o monitoramento remoto João Rossi, veterinário

Questionado se o dispositivo pode machucar o animal, o veterinário argumenta, e explica que, se colocadas corretamente, não fere a onça. Ele afirma que o material usado na produção da coleira é antialérgico, e feito para que ela se solte sozinha em aproximadamente um ano. "Nesse meio tempo, o transmissor envia os dados para avaliação dos cientistas", detalhou Rossi.

PARA QUE SERVE A COLEIRA? E O MICROCHIP?

São dois dispositivos com funcionalidades diferentes. O médico veterinário pontua que o microchip — também chamado de transponder — é um dispositivo eletrônico que carrega um número individual, sem repetição no mundo inteiro. Ele serve como um dispositivo de segurança para confirmação de que o animal que o carrega implantado sob a pele, é realmente o animal identificado.

Onça-parda foi encontrada no quintal de uma casa em Baixo Guandu, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

"Por exemplo, se o animal é encontrado morto, sem a coleira, o transponder será a confirmação ou não que é o animal monitorado. A coleira capta informações sobre o deslocamento do animal na reserva, permite que os cientistas saibam aonde está o animal e como ele está interagindo com o local", pontuou.

O ANIMAL PODE SE ENFORCAR?

Brasil, nunca foi relatado", contou. Rossi não descarta a possibilidade, mas diz que o animal se acostuma com a coleira em poucos dias. "Existe chance dele se enforcar? Existe. Já aconteceu isso alguma vez? Em mais de 30 anos de monitoramento de grandes felinos no, nunca foi relatado", contou.

O que também pode acontecer é algum caçador matar o animal e se livrar do dispositivo. "O caçador mata e os cientistas localizam. Isso já aconteceu algumas vezes. Coleira é para proteção do animal. O funcionamento é parecido com as tornozeleiras eletrônicas usadas por detentos em prisão semiaberta, por exemplo", comparou o profissional.

O RESGATE

A onça, que aparece usando uma coleira, vai ficar com um microchip implantado para ser monitorada. De acordo com os agentes que trabalharam na captura, o animal se trata de um macho, está sadio, com 38 kg e idade entre dois e três anos.

VISITA INESPERADA

Onça-parda foi encontrada dentro de uma casa em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Animal nativo da Mata Atlântica, a onça-parda resolveu ficar temporariamente no quintal da casa de Elizabeth Ceiveres, de 49 anos. Auxiliar de laboratório, ela viu o animal por volta das 5h30, quando acordou. “Abri as janelas e as portas da casa. Depois, ouvido um barulho vindo do fundo. Uma amiga dormiu em casa, viu o animal e me chamou”, contou.

Ao constatar que não se tratava de um mero “gatinho”, ela ficou desesperada.

“Comecei a fechar tudo. Trancamos portas e ficamos presas dentro de casa. Coloquei até um móvel na frente da porta para impedir que ela entrasse. Nem almoço eu fiz com medo de atiçar a onça”, continuou ela, que também ficou preocupada com os netos de um e 12 anos de idade que moram no local.