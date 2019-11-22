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Jiboia é encontrada no teto de caminhão em alagamento na Serra

O município foi o mais afetado pelas chuvas no Espírito Santo nas últimas 24 horas. Dentro dos bairros, uma correnteza cobriu as ruas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 19:42

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:42

Jiboia é encontrada em cima de caminhão alagado na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma jiboia foi encontrada em cima de um caminhão em um alagamento na Serra, nesta sexta-feira (22). O município é o que mais foi afetado pela chuva nas últimas 24 horas.
Segundo a Defesa Civil, a Serra está em alerta de nível alto quando se trata de risco de deslizamentos e em nível moderado por conta dos alagamentos. Ainda não há registros de desabrigados e desalojados na cidade.

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No meio de um alagamento, a jiboia chamou atenção. O animal se refugiou no teto de um caminhão, que ficou parado pelo caminho.
Na BR 101, o alagamento tomou conta da rodovia e parou o trânsito. Próximo ao trevo de Laranjeiras, a pista ficou completamente alagada e interditada para tráfego. A rodovia tem movimento intenso todos os dias da semana, pois corta o Espírito Santo de Norte a Sul.
Com informações do portal G1
Jiboia é encontrada em cima de caminhão alagado na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

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