Jiboia é encontrada no teto de caminhão em alagamento na Serra

Uma jiboia foi encontrada em cima de um caminhão em um alagamento na Serra, nesta sexta-feira (22). O município é o que mais foi afetado pela chuva nas últimas 24 horas.
Segundo a Defesa Civil, a Serra está em alerta de nível alto quando se trata de risco de deslizamentos e em nível moderado por conta dos alagamentos. Ainda não há registros de desabrigados e desalojados na cidade.
No meio de um alagamento, a jiboia chamou atenção. O animal se refugiou no teto de um caminhão, que ficou parado pelo caminho.
Na BR 101, o alagamento tomou conta da rodovia e parou o trânsito. Próximo ao trevo de Laranjeiras, a pista ficou completamente alagada e interditada para tráfego. A rodovia tem movimento intenso todos os dias da semana, pois corta o Espírito Santo de Norte a Sul.
Com informações do portal G1